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Законы об Отечественной войне народа Абхазии: что предлагают принятые документы

Законы об Отечественной войне народа Абхазии: что предлагают принятые документы

На заседании Парламента Абхазии 5 июля депутаты приняли в окончательном чтении законы "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых... 24.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-24T14:05+0300

2023-07-24T14:05+0300

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СУХУМ, 24 июл – Sputnik. В законе "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действия на территории Республики Абхазия" определены такие понятия, как Отечественная война народа Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа.Принятые законы в том числе определяют понятие доброволец, также предусматривают социальное обеспечение ветеранов войны, речь идет не только о выплатах пенсий и пособий, но также и о внеочередной госпитализации."Ветеранов становится все меньше, и болезни, которые были во время войны приобретены, усугубляются, и государство обязано помогать нашим ветеранам – участникам Отечественной войны народа Абхазии. Меры социальной поддержки, это долго обсуждалось, с правительством в том числе. Сейчас тоже очень многие программы работают, в том числе Фонд инвалидов обеспечивает разными видами поддержки, финансовой в том числе. Разные фонды президента и Кабинета министров тоже оказывают поддержку", – подчеркнул Лолуа.Вместе с тем, новое законодательство предусматривает процентные льготы для инвалидов войны по оплате коммунальных услуг. При этом всех ветеранов войны коснулась норма, по которой они будут платить за потребляемую электроэнергию 30%, заместил советник президента. Также определены льготы по стоимости предоставления жилья в размере 50%.

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