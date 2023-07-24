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Законы об Отечественной войне народа Абхазии: что предлагают принятые документы
Законы об Отечественной войне народа Абхазии: что предлагают принятые документы
На заседании Парламента Абхазии 5 июля депутаты приняли в окончательном чтении законы "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых... 24.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-24T14:05+0300
2023-07-24T14:05+0300
2023-07-24T14:49+0300
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СУХУМ, 24 июл – Sputnik. В законе "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действия на территории Республики Абхазия" определены такие понятия, как Отечественная война народа Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа.Принятые законы в том числе определяют понятие доброволец, также предусматривают социальное обеспечение ветеранов войны, речь идет не только о выплатах пенсий и пособий, но также и о внеочередной госпитализации."Ветеранов становится все меньше, и болезни, которые были во время войны приобретены, усугубляются, и государство обязано помогать нашим ветеранам – участникам Отечественной войны народа Абхазии. Меры социальной поддержки, это долго обсуждалось, с правительством в том числе. Сейчас тоже очень многие программы работают, в том числе Фонд инвалидов обеспечивает разными видами поддержки, финансовой в том числе. Разные фонды президента и Кабинета министров тоже оказывают поддержку", – подчеркнул Лолуа.Вместе с тем, новое законодательство предусматривает процентные льготы для инвалидов войны по оплате коммунальных услуг. При этом всех ветеранов войны коснулась норма, по которой они будут платить за потребляемую электроэнергию 30%, заместил советник президента. Также определены льготы по стоимости предоставления жилья в размере 50%.
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овна, ветераны, абхазия, парламент абхазии
овна, ветераны, абхазия, парламент абхазии
Законы об Отечественной войне народа Абхазии: что предлагают принятые документы
14:05 24.07.2023 (обновлено: 14:49 24.07.2023)
На заседании Парламента Абхазии 5 июля депутаты приняли в окончательном чтении законы "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действия на территории Республики Абхазия" и "О национально-освободительном движении абхазского народа".
СУХУМ, 24 июл – Sputnik. В законе "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действия на территории Республики Абхазия" определены такие понятия, как Отечественная война народа Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа.
"Это тоже было очень важно, мы четко закрепили, что такое Отечественная война народа Абхазии, что такое ветеран войны. Здесь мы разделили – ветеран тыла, чего раньше не было, и возникало много вопросов по этой теме. Это те люди, которые вносили большую лепту, это и медики, и связисты, и телевизионщики, кстати, телевизионщики были не только в тылу, но были и на позициях, принимали активное участие в освещении боевых, наступательных наших операций. Также определены понятия инвалид войны и инвалиды боевых действий народа Абхазии", – отметил он.
Принятые законы в том числе определяют понятие доброволец, также предусматривают социальное обеспечение ветеранов войны, речь идет не только о выплатах пенсий и пособий, но также и о внеочередной госпитализации.
"Ветеранов становится все меньше, и болезни, которые были во время войны приобретены, усугубляются, и государство обязано помогать нашим ветеранам – участникам Отечественной войны народа Абхазии. Меры социальной поддержки, это долго обсуждалось, с правительством в том числе. Сейчас тоже очень многие программы работают, в том числе Фонд инвалидов обеспечивает разными видами поддержки, финансовой в том числе. Разные фонды президента и Кабинета министров тоже оказывают поддержку", – подчеркнул Лолуа.
Вместе с тем, новое законодательство предусматривает процентные льготы для инвалидов войны по оплате коммунальных услуг. При этом всех ветеранов войны коснулась норма, по которой они будут платить за потребляемую электроэнергию 30%, заместил советник президента. Также определены льготы по стоимости предоставления жилья в размере 50%.