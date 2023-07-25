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Баранец о разворовывании оружия для Украины: попытка загримировать проблему
Баранец о разворовывании оружия для Украины: попытка загримировать проблему
В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец объяснил, кто греет руки на оружии, которое поставляется на Украину. 25.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-25T14:20+0300
2023-07-25T14:20+0300
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Баранец: сидеть на сметане и не попробовать – это не по-американски
Баранец: сидеть на сметане и не попробовать – это не по-американски
Агентство CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона сообщило, что часть оружия Запада, которое было отправлено на Украину в 2022 году, было украдено, однако все же его удалось вернуть.А все ли? Чем вызвана такая уверенность? Известно, что торговля оружием – один из самых доходных бизнесов, констатирует известный российский эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец.Эксперт привел и иные примеры. Военнослужащий, который отслеживал груз стрелкового оружия при переправке из Львова до Днепра, сказал, что машина в точке отправления была забита до отказа, под самый брезент. А когда он прибыл проконтролировать груз в Днепре, в кузове оказалась лишь треть от того, что загружалось во Львове.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, сша, нато, украина, оружие, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, сша, нато, украина, оружие, аудио
Баранец о разворовывании оружия для Украины: попытка загримировать проблему
В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец объяснил, кто греет руки на оружии, которое поставляется на Украину.
Агентство CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона сообщило, что часть оружия Запада, которое было отправлено на Украину в 2022 году, было украдено, однако все же его удалось вернуть.
А все ли? Чем вызвана такая уверенность? Известно, что торговля оружием – один из самых доходных бизнесов, констатирует известный российский эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец.
"Это вранье! Просто попытка загримировать проблему. Думаю, что 70–80% все же не удалось вернуть. В прошлом году в Конгрессе США был поднят вопрос о разворовывании оружия, которое поставляется на Украину. Была назначена специальная комиссия. Констатировано, что только легкого вооружения исчезло больше половины от поставляемого. Американские журналисты подсуетились и сняли фильм. Они показали признания людей, которые покупали и перепродавали это оружие", – отметил Баранец.
Эксперт привел и иные примеры. Военнослужащий, который отслеживал груз стрелкового оружия при переправке из Львова до Днепра, сказал, что машина в точке отправления была забита до отказа, под самый брезент. А когда он прибыл проконтролировать груз в Днепре, в кузове оказалась лишь треть от того, что загружалось во Львове.
"То, что это оружие расползается по Европе, уже ни для кого не секрет. Его находили и на Ближнем Востоке, и в Африке. Греют руки на этом и в самих США. Сами понимаете: сидеть на сметане и не попробовать – это не по-американски", – подытожил собеседник Sputnik.