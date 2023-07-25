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Баранец о разворовывании оружия для Украины: попытка загримировать проблему

Баранец о разворовывании оружия для Украины: попытка загримировать проблему

В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец объяснил, кто греет руки на оружии, которое поставляется на Украину. 25.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-25T14:20+0300

2023-07-25T14:20+0300

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Баранец: сидеть на сметане и не попробовать – это не по-американски Баранец: сидеть на сметане и не попробовать – это не по-американски

Агентство CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона сообщило, что часть оружия Запада, которое было отправлено на Украину в 2022 году, было украдено, однако все же его удалось вернуть.А все ли? Чем вызвана такая уверенность? Известно, что торговля оружием – один из самых доходных бизнесов, констатирует известный российский эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец.Эксперт привел и иные примеры. Военнослужащий, который отслеживал груз стрелкового оружия при переправке из Львова до Днепра, сказал, что машина в точке отправления была забита до отказа, под самый брезент. А когда он прибыл проконтролировать груз в Днепре, в кузове оказалась лишь треть от того, что загружалось во Львове.

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