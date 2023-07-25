https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/bolee-300-domovladeniy-budet-obespecheno-vodoy-v-sele-mgudzyrkhua--1047112974.html

Более 300 домовладений будут впервые обеспечены водой в селе Мгудзырхуа

Более 300 домовладений будут впервые обеспечены водой в селе Мгудзырхуа

На строительство водопроводной линии в селе Мгудзырхуа по Инвестпрограмме было выделено 50 миллионов рублей. 25.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-25T11:30+0300

2023-07-25T11:30+0300

2023-07-25T12:14+0300

в абхазии

гудаутский район

абхазия: благоустройство районов и городов

абхазия

аслан бжания

водоснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/19/1047112543_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6b66ebb3880a7e9545fd23da54c855d7.jpg

МГУДЗЫРХУА, 25 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания осмотрел ход строительных работ водопроводной магистрали в селе Мгудзырхуа, передает корреспондент Sputnik.Как доложил главе государства начальник УКС Тимур Агрба, в рамках Инвестпрограммы проложено около 23 километров труб разного диаметра, построен резервуар в 500 кубических метров. Агрба добавил, что всего в Мгудзырхуа 340 домовладений, но в оставшихся домах, расположенных на берегу, водоснабжение было налажено еще в советское время.В остальной же части села централизованной подачи воды никогда не было.Аналогичные работы также проводятся в селе Звандрипш, где проложено около 30 километров труб, добавил Агрба.Как отметил начальник УКС, трубы производятся на Гудаутском трубопрокатном заводе, выдерживают до 16 атмосфер и хорошего качества.Работы по водоснабжению проводятся по Инвестпрограмме в Гудаутском районе с 2021 года. Помимо Мгудзырхуа и Звандрипша, подачу воды наладят в селах Абгархук и Куланырхуа. 18-километровая магистраль водозабора идет из села Хыпста.Глава села Мгудзырхуа Беслан Агрба поблагодарил руководство страны и отметил, что население ждало воду многие годы. Сельчанам приходилось покупать воду.При этом он подчеркнул, что около трех-четырех семей, вероятно, не смогут получать воду после запуска магистрали, но этот вопрос властям еще предстоит решить.

гудаутский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гудаутский район, абхазия: благоустройство районов и городов, абхазия, аслан бжания, водоснабжение