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Классическая благотворительность: каким будет музыкальный фестиваль в Пицунде
Классическая благотворительность: каким будет музыкальный фестиваль в Пицунде
Пицундский международный музыкальный фестиваль пройдет с 31 июля по 4 августа под художественным руководством Бараса Куджбы - студента Московской... 25.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-25T19:20+0300
2023-07-25T19:20+0300
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В фестивале классической музыки принимают участие как заслуженные музыканты Республики Абхазия, так и участники из других стран - России, США, Канады, Турции и Армении.Директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия сказала, что формат, который изначально был придуман членом попечительского совета Азаматом Багателия развивается, и в этом году он стал международным музыкальным фестивалем."Мы решили, что все средства, которые будут направлены в наш фонд они будут использованы на лечение одной из первых подопечных фонда "Ашана" Асланы Джинджолия, у нашей девочки редкое генетическое заболевание. В течение всей жизни наш фонд оказывает ей помощь, она проходит различные курсы лечения", - добавила Джинджолия.Sputnik Абхазия – информационный партнер "Первого пицундского международного музыкального фестиваля", который пройдет в Пицундском храме.
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видео, мультимедиа, видео из пресс-центра, абхазия, культура, музыка, видео
видео, мультимедиа, видео из пресс-центра, абхазия, культура, музыка, видео
Классическая благотворительность: каким будет музыкальный фестиваль в Пицунде
19:20 25.07.2023 (обновлено: 20:10 25.07.2023)
Пицундский международный музыкальный фестиваль пройдет с 31 июля по 4 августа под художественным руководством Бараса Куджбы - студента Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
В фестивале классической музыки принимают участие как заслуженные музыканты Республики Абхазия, так и участники из других стран - России, США, Канады, Турции и Армении.
Директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия сказала, что формат, который изначально был придуман членом попечительского совета Азаматом Багателия развивается, и в этом году он стал международным музыкальным фестивалем.
"Мы решили, что все средства, которые будут направлены в наш фонд они будут использованы на лечение одной из первых подопечных фонда "Ашана" Асланы Джинджолия, у нашей девочки редкое генетическое заболевание. В течение всей жизни наш фонд оказывает ей помощь, она проходит различные курсы лечения", - добавила Джинджолия.
Sputnik Абхазия – информационный партнер "Первого пицундского международного музыкального фестиваля", который пройдет в Пицундском храме.