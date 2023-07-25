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Колташов о цифровом рубле в России: меняет возможности в торговле
Колташов о цифровом рубле в России: меняет возможности в торговле
Что такое цифровой рубль, как его появление отразится на экономике страны и жизни обычных граждан, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал директор... 25.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-25T10:50+0300
2023-07-25T10:50+0300
2023-07-25T11:26+0300
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Колташов о цифровом рубле в России: меняет возможности в торговле
Колташов о цифровом рубле в России: меняет возможности в торговле
Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Речь идет о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег. Таким образом, у российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. Совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи платформы цифрового рубля — специальной информационной системы, оператором которой, согласно закону, становится Банк России.Директор "Института нового общества" Василий Колташов в интервью радио Sputnik объяснил, в чем отличия цифрового рубля от криптовалют. Первое – криптовалюты можно имитировать большому числу участников, к этому процессу можно присоединяться. Но это частные денежные знаки, претендующие на то, чтобы использоваться в расчетах за товары, а не просто быть биржевым товаром. Второе отличие состоит в том, что криптовалюты можно использовать в операциях самого широкого вида. Цифровой рубль можно будет использовать только под контролем Банка России. Цифровой рубль не предназначен, насколько известно сейчас, для того, чтобы циркулировать свободно, как циркулируют наличные деньги с древнейших времен, отметил экономист. Криптовалюты же создавались для того, чтобы циркулировать вне надзора центральных банков. Он отметил, что появление цифрового рубля, прежде всего, меняет возможности в торговле. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, финансы, рубль, экономика, россия, центральный банк рф, аудио
подкасты, финансы, рубль, экономика, россия, центральный банк рф, аудио
Колташов о цифровом рубле в России: меняет возможности в торговле
10:50 25.07.2023 (обновлено: 11:26 25.07.2023)
Что такое цифровой рубль, как его появление отразится на экономике страны и жизни обычных граждан, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал директор "Института нового общества" Василий Колташов.
Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Речь идет о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег. Таким образом, у российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. Совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи платформы цифрового рубля — специальной информационной системы, оператором которой, согласно закону, становится Банк России.
Директор "Института нового общества" Василий Колташов в интервью радио Sputnik объяснил, в чем отличия цифрового рубля от криптовалют. Первое – криптовалюты можно имитировать большому числу участников, к этому процессу можно присоединяться. Но это частные денежные знаки, претендующие на то, чтобы использоваться в расчетах за товары, а не просто быть биржевым товаром. Второе отличие состоит в том, что криптовалюты можно использовать в операциях самого широкого вида. Цифровой рубль можно будет использовать только под контролем Банка России.
"То есть это будет такая электронная форма денег, не требующая банковских карт или банковских счетов, с помощью которых можно будет проводить расчеты. Но в какой степени не требующая банковских счетов – вопрос на сегодня открытый, не очень понятный. Но ясно, что с помощью цифрового рубля каким-нибудь латиноамериканским странам нельзя торговать друг с другом так, чтобы это не видел Банк России", – сказал эксперт.
Цифровой рубль не предназначен, насколько известно сейчас, для того, чтобы циркулировать свободно, как циркулируют наличные деньги с древнейших времен, отметил экономист. Криптовалюты же создавались для того, чтобы циркулировать вне надзора центральных банков.
"Это была такая вне государственная инициатива. Непонятно, каков будет предел эмиссии цифрового рубля, но ясно, что цифровой рубль будет дополнением рубля наличного и рубля, который мы используем для электронных расчетов. Назначение его будет состоять в расчетах между дружественными и нейтральными странами с Россией и обратно без контроля банковских структур. Так, чтобы это не было видно, прежде всего, Соединенным Штатам", – объяснил Колташов.
Он отметил, что появление цифрового рубля, прежде всего, меняет возможности в торговле.
Подробности слушайте в аудиофайле
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