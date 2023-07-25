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Колташов о цифровом рубле в России: меняет возможности в торговле

Колташов о цифровом рубле в России: меняет возможности в торговле

Что такое цифровой рубль, как его появление отразится на экономике страны и жизни обычных граждан, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал директор... 25.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-25T10:50+0300

2023-07-25T10:50+0300

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Колташов о цифровом рубле в России: меняет возможности в торговле Колташов о цифровом рубле в России: меняет возможности в торговле

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Речь идет о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег. Таким образом, у российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. Совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи платформы цифрового рубля — специальной информационной системы, оператором которой, согласно закону, становится Банк России.Директор "Института нового общества" Василий Колташов в интервью радио Sputnik объяснил, в чем отличия цифрового рубля от криптовалют. Первое – криптовалюты можно имитировать большому числу участников, к этому процессу можно присоединяться. Но это частные денежные знаки, претендующие на то, чтобы использоваться в расчетах за товары, а не просто быть биржевым товаром. Второе отличие состоит в том, что криптовалюты можно использовать в операциях самого широкого вида. Цифровой рубль можно будет использовать только под контролем Банка России. Цифровой рубль не предназначен, насколько известно сейчас, для того, чтобы циркулировать свободно, как циркулируют наличные деньги с древнейших времен, отметил экономист. Криптовалюты же создавались для того, чтобы циркулировать вне надзора центральных банков. Он отметил, что появление цифрового рубля, прежде всего, меняет возможности в торговле. Подробности слушайте в аудиофайле.

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