https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/latviyskiy-i-niderlandskiy-filialy-telekanala-dozhd-priznany-nezhelatelnymi-v-rossii-1047122436.html
Латвийский и нидерландский филиалы телеканала "Дождь" признаны нежелательными в России
Латвийский и нидерландский филиалы телеканала "Дождь" признаны нежелательными в России
Финансирование организаций осуществляет признанный иностранным агентом нидерландский фонд Stichting 2 Oktober. 25.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-25T17:09+0300
2023-07-25T17:09+0300
2023-07-25T17:25+0300
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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Латвийский и нидерландский филиалы телеканала "Дождь" признаны нежелательными в России, сообщила Генпрокуратура. Как сообщили в ведомстве, эти организации публикуют большое количество видеоматериалов, доступ к которым ограничен из-за нарушений российского законодательства. Также они дискредитируют органы государственной власти России, правоохранительные органы, распространяют фейки о специальной военной операции, поддерживают иноагентов и распространяют материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
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россия, санкции, журналисты, журналистика
россия, санкции, журналисты, журналистика
Латвийский и нидерландский филиалы телеканала "Дождь" признаны нежелательными в России
17:09 25.07.2023 (обновлено: 17:25 25.07.2023)
Финансирование организаций осуществляет признанный иностранным агентом нидерландский фонд Stichting 2 Oktober.
СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Латвийский и нидерландский филиалы телеканала "Дождь" признаны нежелательными в России, сообщила Генпрокуратура.
Речь идет о SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды). Они были созданы иностранной журналисткой, гражданкой России, признанной иноагентом, Н. Синдеевой после того как был ограничен доступ к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях в отношении российского ООО "Телеканал Дождь" за систематические нарушения законов о СМИ и об информации.
Как сообщили в ведомстве, эти организации публикуют большое количество видеоматериалов, доступ к которым ограничен из-за нарушений российского законодательства.
Также они дискредитируют органы государственной власти России, правоохранительные органы, распространяют фейки о специальной военной операции, поддерживают иноагентов и распространяют материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.