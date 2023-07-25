Латвийский и нидерландский филиалы телеканала "Дождь" признаны нежелательными в России

Речь идет о SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды). Они были созданы иностранной журналисткой, гражданкой России, признанной иноагентом, Н. Синдеевой после того как был ограничен доступ к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях в отношении российского ООО "Телеканал Дождь" за систематические нарушения законов о СМИ и об информации.