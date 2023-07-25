https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/muzhchina-pytalsya-vyvezti-iz-rossii-v-abkhaziyu-redkikh-yastrebov-1047115191.html

Мужчина пытался вывезти из России в Абхазию редких ястребов

Мужчина пытался вывезти из России в Абхазию редких ястребов

Правонарушитель оштрафован на 45 тысяч рублей, птицы конфискованы. 25.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-25T12:15+0300

2023-07-25T12:15+0300

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Мужчина пытался вывезти из России в Абхазию редких ястребов, он обмотал их скотчем и спрятал в отсеке для запасного колеса автомобиля, сообщили в пресс-службе по городу Сочи Краснодарской таможни.Краснодарские таможенники обнаружили обмотанных птиц при осмотре багажника автомобиля. В ведомстве уточняют, ссылаясь на слова водителя, что он вез птиц в Абхазию для себя, а декларацию не оформил, чтобы сэкономить время. Необходимых документов для вывоза ястребов у мужчины не было, поэтому птиц изъяли.В таможне рассказали, что птицы конфискованы, сейчас они находятся в одном из санаториев Сочи, прорабатывается вопрос о размещении их в краевом зоопарке.

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