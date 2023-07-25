Мужчина пытался вывезти из России в Абхазию редких ястребов
12:15 25.07.2023 (обновлено: 12:48 25.07.2023)
© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни Незаконно вывезенные Ястребы из Абхазии
© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни
Правонарушитель оштрафован на 45 тысяч рублей, птицы конфискованы.
СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Мужчина пытался вывезти из России в Абхазию редких ястребов, он обмотал их скотчем и спрятал в отсеке для запасного колеса автомобиля, сообщили в пресс-службе по городу Сочи Краснодарской таможни.
Краснодарские таможенники обнаружили обмотанных птиц при осмотре багажника автомобиля.
© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни Незаконно вывезенные Ястребы из Абхазии
Незаконно вывезенные Ястребы из Абхазии
© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни
В ведомстве уточняют, ссылаясь на слова водителя, что он вез птиц в Абхазию для себя, а декларацию не оформил, чтобы сэкономить время. Необходимых документов для вывоза ястребов у мужчины не было, поэтому птиц изъяли.
"Экспертиза установила, что птицы являются годовалыми ястребами-тетеревятниками, торговля которыми регулируется Конвенцией СИТЕС. Суд признал гражданина виновным по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Вынесено решение о назначении административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
В таможне рассказали, что птицы конфискованы, сейчас они находятся в одном из санаториев Сочи, прорабатывается вопрос о размещении их в краевом зоопарке.
© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни Незаконно вывезенные Ястребы из Абхазии
Незаконно вывезенные Ястребы из Абхазии
© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни