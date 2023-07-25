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Памятник советским воинам планируют открыть на перевале Пыв 24 августа
Памятник советским воинам планируют открыть на перевале Пыв 24 августа
В Великой Отечественной войне приняли участие около 55 тысяч жителей Абхазии. 25.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-25T09:35+0300
2023-07-25T09:35+0300
2023-07-25T09:48+0300
в абхазии
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СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Памятник советским воинам, павшим в битве за Кавказ в 1942-1943 годах планируют открыть на перевале Пыв 24 августа. Об этом на встрече с Асланом Бжания рассказал почетный консул Абхазии в Приволжском Федеральном округе России Владимир Литвинчук.Работы проводились в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ.Президент одобрил деятельность инициативной группы и высказал добрые пожелания.9 октября 2023 года исполняется 80 лет со дня победы в битве за Кавказ — одной из наиболее затяжных и кровопролитных кампаний Великой Отечественной войны.
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вов, абхазия
Памятник советским воинам планируют открыть на перевале Пыв 24 августа
09:35 25.07.2023 (обновлено: 09:48 25.07.2023)
В Великой Отечественной войне приняли участие около 55 тысяч жителей Абхазии.
СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Памятник советским воинам, павшим в битве за Кавказ в 1942-1943 годах планируют открыть на перевале Пыв 24 августа.
Об этом на встрече с Асланом Бжания рассказал
почетный консул Абхазии в Приволжском Федеральном округе России Владимир Литвинчук.
Инициативная группа культурного фонда "Платформа" под руководством Литвинчука и военнослужащие Минобороны завершили реконструкцию памятника в середине июля.
Работы проводились в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ.
Президент одобрил деятельность инициативной группы и высказал добрые пожелания.
9 октября 2023 года исполняется 80 лет со дня победы в битве за Кавказ — одной из наиболее затяжных и кровопролитных кампаний Великой Отечественной войны.