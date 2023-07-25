https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/pamyatnik-sovetskim-voinam-planiruyut-otkryt-na-perevale-pyv-24-avgusta-1047110258.html

Памятник советским воинам планируют открыть на перевале Пыв 24 августа

Памятник советским воинам планируют открыть на перевале Пыв 24 августа

В Великой Отечественной войне приняли участие около 55 тысяч жителей Абхазии. 25.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-25T09:35+0300

2023-07-25T09:35+0300

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СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Памятник советским воинам, павшим в битве за Кавказ в 1942-1943 годах планируют открыть на перевале Пыв 24 августа. Об этом на встрече с Асланом Бжания рассказал почетный консул Абхазии в Приволжском Федеральном округе России Владимир Литвинчук.Работы проводились в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ.Президент одобрил деятельность инициативной группы и высказал добрые пожелания.9 октября 2023 года исполняется 80 лет со дня победы в битве за Кавказ — одной из наиболее затяжных и кровопролитных кампаний Великой Отечественной войны.

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