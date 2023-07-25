https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/pervyy-blagotvoritelnyy-festival-klassicheskoy-muzyki-proydet-v-pitsunde--1047121561.html

Благотворительный фестиваль классической музыки пройдет в Пицунде

Благотворительный фестиваль классической музыки пройдет в Пицунде

Пицундский международный музыкальный фестиваль пройдет с 31 июля по 4 августа под художественным руководством Бараса Куджба – студента Московской... 25.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-25T16:40+0300

2023-07-25T16:40+0300

2023-07-25T18:11+0300

пресс-центр

музыка

культура

культурно-благотворительный фонд "ашана"

абхазия

пицунда

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В пресс-центре Sputnik Абхазия прошел видеомост Сухум-Москва организаторов и участников "Первого пицундского международного музыкального фестиваля". В фестивале классической музыки принимают участие как заслуженные артисты Абхазии, так и участники из других стран – России, США, Канады, Турции и Армении.Бадрак Авидзба, SputnikВо имя благотворительностиИсполнительный директор "Благотворительного фонда социально-культурных инициатив" Азамат Багателия рассказал, что благотворительный концерт в Абхазии проводился ежегодно, вырученные средства направлялись на лечение подопечных фонда "Ашана". Однако в этом году он приобрел статус международного, для участия в Пицунду приедут как абхазские артисты, так и зарубежные музыканты.Художественный руководитель фестиваля Барас Куджба рассказал о программе предстоящего культурного мероприятия. Он сообщил, что в фестивале примут участие Государственная хоровая капелла Абхазии, гости республики из разных стран."Во второй день фестиваля выступит Даниил Коган – лауреат конкурса Чайковского, Арсений Николаев – лауреат конкурса имени Рахманинова, будет также заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия, который представит программу французской музыки. Третий день фестиваля посвящен вокалу, где будут принимать участие наши вокалисты, также будет Товуз Аббасова, аккомпанировать будет органист Валерий Барганджия", –рассказал Куджба.Четвертый день фестиваля будет посвящен инструментальной музыке – будут звучать такие инструменты, как кларнет, орган, пианино, скрипка. В последний день фестиваля состоится гала-концерт всех участников."Я считаю, что наш город прекрасный, и он мог бы стать центром притяжения для людей искусства со всего мира, у нас прекрасные сосны, море и, конечно же, наша история. Пицунда – это точка пересечения больших цивилизаций", – заметил он.После окончания фестиваля будет создан медиапроект о потенциале и перспективах Пицунды, добавил Куджба.Член оргкомитета Нана Черкезия рассказала, что многие артисты поддерживают проведение благотворительного проекта со дня его основания."Хочу сказать спасибо коллегам, которые на протяжении долгих лет рядом с фондом "Ашана" и с фестивалем. Я думаю, что и в будущем они с удовольствием будут принимать участие. Для меня это важно, потому что хоть как-то могу чем-то помочь больным детишкам", – говорит Черкезия.Выступление в АбхазииХудожественный руководитель Камерного хора Московской консерватории Александр Соловьев по видеосвязи рассказал, почему согласился принять участие в благотворительном фестивале в Абхазии."На протяжении последних лет волею судеб я достаточно часто и много взаимодействую с музыкантами из Абхазии. Эмилия Терзян-Хагба сейчас проходит в Московскую консерваторию, она успешно преодолела творческие испытания и уже совсем скоро станет студенткой. Барас Куджба также пользуется поддержкой Российской Федерации, чтобы получать обучение в Московской консерватории и в этом году, я надеюсь, будет с успехом завершать", – отметил музыкант.Доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории, лауреат Премии города Москвы Евгения Кривицкая рассказала о том, как подобные проекты могут продвигать имидж Абхазии.Пианист, участник фестиваля из США Энджел Вонг поделился, что это его первая поездка в Абхазию и выразил удовлетворение тем, что станет частью благотворительного проекта. На фестивале он исполнит как сольные номера, так и камерные партии."Я с нетерпением жду поездку в Пицунду, я знаю, что это очень красивый город, природа, море. Мы приготовили интересную, разнообразную программу, которая включает произведения разных композиторов и эпох", – сообщил пианист.Директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия сказала, что формат, который изначально был придуман членом попечительского совета Азаматом Багателия, развивается, и в этом году он стал международным музыкальным фестивалем."Мы решили, что все средства, которые будут направлены в наш фонд, будут использованы на лечение одной из первых подопечных фонда "Ашана" Асланы Джинджолия, у нашей девочки редкое генетическое заболевание. В течение всей жизни наш фонд оказывает ей помощь, она проходит различные курсы лечения", – добавила Джинджолия.Sputnik Абхазия – информационный партнер "Первого пицундского международного музыкального фестиваля", который пройдет в Пицундском храме.

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музыка, культура, культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия, пицунда