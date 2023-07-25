https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/plan-po-sboru-nalogov-za-polgoda-v-gudautskom-rayone-perevypolnen-na-26--1047115739.html

План по сбору налогов за полгода в Гудаутском районе перевыполнен на 26%

План по сбору налогов за полгода в Гудаутском районе перевыполнен на 26%

Президент Абхазии провел выездное совещание в Гудаутском районе по итогам проделанной работы за полугодие. 25.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-25T13:00+0300

2023-07-25T13:00+0300

2023-07-25T14:31+0300

в абхазии

гудаутский район

налоги

аслан бжания

абхазия

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ГУДАУТА, 25 июл – Sputnik, Бадри Есиава. План по сбору налогов за первые шесть месяцев 2023 года в Гудаутском районе перевыполнен на 26% и составляет 141 миллион рублей при плане в 111 миллионов, рассказал на совещании с президентом начальник налоговой службы района Рауль Авидзба. По его словам, за этот период:Авидзба уточнил, что план по налогу на прибыль не выполнен. Он объяснил это тем, что посещение бюджетообразующих объектов – Рицинский национальный парк и Новоафонская пещера – снизилось.Авидзба подчеркнул, что поступление налоговых отчислений от Рицинского парка снизилось на 20 миллионов рублей за первые полгода, от Новоафонской пещеры – на 4,2 миллиона рублей. Это привело к уменьшению начислений налога на прибыль в общем на 4,5 миллиона рублей за полгода.Несмотря на отставание по этому виду налогов, добавил Авидзба, наблюдается положительная динамика в туристической отрасли. На учете налоговой службы состоят на сегодня 518 юрлиц, индивидуальных предпринимателей 2416, что на 110 больше, чем в начале года.В совещании приняли участие премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, министр внутренних дел Роберт Киут, руководитель администрации президента Джансух Нанба, депутаты Парламента и Собрания Гудаутского района.

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