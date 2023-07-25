https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/raskryvaemost-prestupleniy-v-gudautskom-rayone-sostavila-939-za-polgoda-1047115962.html
Раскрываемость преступлений в Гудаутском районе составила 93,9% за полгода
Раскрываемость преступлений в Гудаутском районе составила 93,9% за полгода
Начальник РОВД по Гудаутскому району отчитался о проделанной работе за шесть месяцев 2023 года. 25.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-25T13:30+0300
2023-07-25T13:30+0300
2023-07-25T14:33+0300
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ГУДАУТА, 25 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Раскрываемость преступлений в Гудаутском районе составила 93,9% за полгода 2023-го, рассказал на совещании с президентом начальник РОВД Зосма Гицба.По словам Гицба, было совершено восемь краж, семь раскрыты; совершен и раскрыт один грабеж; заведены дела в четырех случаях незаконного ношения и хранения оружия; в 15 случаях за незаконный оборот наркотических средств. Прочих преступлений – 11.За аналогичный период 2022 года было совершено 53 преступления, 43 из них раскрыты – раскрываемость 86%.
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гудаутский район, мвд абхазии, аслан бжания, абхазия
гудаутский район, мвд абхазии, аслан бжания, абхазия
Раскрываемость преступлений в Гудаутском районе составила 93,9% за полгода
13:30 25.07.2023 (обновлено: 14:33 25.07.2023)
Начальник РОВД по Гудаутскому району отчитался о проделанной работе за шесть месяцев 2023 года.
ГУДАУТА, 25 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Раскрываемость преступлений в Гудаутском районе составила 93,9% за полгода 2023-го, рассказал на совещании с президентом начальник РОВД Зосма Гицба.
В районе за этот период было совершено 42 преступления, 39 из них раскрыты.
По словам Гицба, было совершено восемь краж, семь раскрыты; совершен и раскрыт один грабеж; заведены дела в четырех случаях незаконного ношения и хранения оружия; в 15 случаях за незаконный оборот наркотических средств. Прочих преступлений – 11.
За аналогичный период 2022 года было совершено 53 преступления, 43 из них раскрыты – раскрываемость 86%.