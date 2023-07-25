https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/takie-obstoyatelstva-lyakhovetskaya-i-moroz-o-proekte-patronatnykh-roditeley-v-abkhazii--1047120987.html

Такие обстоятельства: Ляховецкая и Мороз о проекте патронатных родителей в Абхазии

Такие обстоятельства: Ляховецкая и Мороз о проекте патронатных родителей в Абхазии

О проекте по поиску патронатных родителей для детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, в эфире радио Sputnik рассказали юрист Екатерина... 25.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-25T15:47+0300

2023-07-25T15:47+0300

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Такие обстоятельства: Ляховецкая и Мороз о проекте патронатных родителей в Абхазии Такие обстоятельства: Ляховецкая и Мороз о проекте патронатных родителей в Абхазии

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" и Минсоцобеспечения Абхазии запустили проект по поиску патронатных родителей для детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Кто такие патронатные родители, для чего это нужно и какой эффект может быть от этого, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали юрист аппарата Уполномоченного по правам ребенка Екатерина Ляховецкая и начальник службы соцподдержки детей и семей Министерства социального обеспечения и демографической политики республики Ольга Мороз. О причинах, по которым в Министерстве приняли решение организовать службу патронатных семей, рассказала Ольга Мороз."Это будет программа министерства. В нашей работе мы сталкиваемся с ситуациями, когда дети остаются без попечения родителей по многим причинам. В связи с тем, что у нас еще не организован кризисный центр, а детей надо куда-то пристраивать, правительство приняло такое решение", – сказала Мороз. Как отметила Екатерина Ляховецкая, необходимость в создании данной службы возникла в связи с тем, что нередки случаи, когда к уполномоченному по правам ребенка поступают сигналы о несовершеннолетних, которые остались в социально опасном положении – без попечения родителей, опекунов или лиц, их заменяющих. Подробности слушайте в аудиофайле.

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