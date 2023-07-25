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Туризм круглый год: к чему нужно стремиться Абхазии
Туризм круглый год: к чему нужно стремиться Абхазии
Основные направления круглогодичного отдыха в Абхазии и Крыму обсудили эксперты в рамках видеомоста Сухум–Крым в пресс-центре Sputnik Абхазия. 25.07.2023, Sputnik Абхазия
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видео из пресс-центра
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Участники рассказали о взаимодействии Абхазии и Крыма в туристическом направлении и о перспективах сотрудничества.Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава не исключил, что в дальнейшем одним из направлений туризма может стать спелеотуризм, однако для этого необходимо провести тщательное изучение пещер и использовать для этого подходящие глубины, которые не представляли бы опасности для туристов и были бы удобными для посещения.Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина рассказала, что отношения Абхазии и Крыма давно сложились, существуют рекламные туры – идет обмен опытом между специалистами.
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видео из пресс-центра, видео, мультимедиа, абхазия, отдых в абхазии, видео
видео из пресс-центра, видео, мультимедиа, абхазия, отдых в абхазии, видео

Туризм круглый год: к чему нужно стремиться Абхазии

18:45 25.07.2023 (обновлено: 20:39 25.07.2023)
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Основные направления круглогодичного отдыха в Абхазии и Крыму обсудили эксперты в рамках видеомоста Сухум–Крым в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Участники рассказали о взаимодействии Абхазии и Крыма в туристическом направлении и о перспективах сотрудничества.
Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава не исключил, что в дальнейшем одним из направлений туризма может стать спелеотуризм, однако для этого необходимо провести тщательное изучение пещер и использовать для этого подходящие глубины, которые не представляли бы опасности для туристов и были бы удобными для посещения.
Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина рассказала, что отношения Абхазии и Крыма давно сложились, существуют рекламные туры – идет обмен опытом между специалистами.
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