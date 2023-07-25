https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/vystavka-sukhumskiy-avangard-kontsa-80-kh-godov-otkrylas-v-sukhume-1047126291.html

Выставка "Сухумский авангард конца 80-х годов" открылась в Сухуме

Выставка "Сухумский авангард конца 80-х годов" открылась в Сухуме

На выставке представлены работы Адгура Дзидзария, Виссариона Цвижба, Александра Семенцова, Евгения Котлярова, Сергея Сангалова, Алексея Шервашидзе, Ахры... 25.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-25T20:35+0300

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в абхазии

абхазия

центральный выставочный зал г. сухум

сухум

культура

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка "Сухумский авангард конца 80-х годов" открылась во вторник 25 июля в 17:00 в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии.Выставка задумывалась как попытка создания мозаики времени, отметила она и добавила, что многие авторы представленных работ живут за пределами Абхазии, кто-то в Германии, кто-то в России, кто-то в другой стране."И мы решили показать такую концентрацию творчества, духа свободы, какое стремление к новому было в этот период. Здесь 80% работ того периода, но мы немного внесли новые работы, чтобы сделать такую временную арку", - сказала директор ЦВЗ.В рамках выставки показали документальный фильм, который рассказывает о творчестве художников 70-80-х годов, также Адгур Дзидзария провел для посетителей ЦВЗ лекцию об этом периоде.

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абхазия, центральный выставочный зал г. сухум, сухум, культура