Выставка "Сухумский авангард конца 80-х годов" открылась в Сухуме
20:35 25.07.2023 (обновлено: 20:38 25.07.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка картин В ЦВЗ
© Sputnik / Томас Тхайцук
На выставке представлены работы Адгура Дзидзария, Виссариона Цвижба, Александра Семенцова, Евгения Котлярова, Сергея Сангалова, Алексея Шервашидзе, Ахры Аджинджал, Александра Бояджана, Валерия Аркания, Леварсы Бутба.
СУХУМ, 25 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка "Сухумский авангард конца 80-х годов" открылась во вторник 25 июля в 17:00 в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии.
"Это конечно выставка-исследование, выставка-погружение, потому что мы старались исследовать жизнь художников 80-х годов, которые не вписывались в официальное искусство. Об этом фильм, об этом выставка и об этом будет лекция. Почему нас заинтересовал этот период, потому что это предвоенный период, это такой романтизм, свобода, дух творчества, когда ослабла цензура. Это проявилось в музыке, литературе, в живописи и появились художники новой волны", - сказала директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.
Выставка задумывалась как попытка создания мозаики времени, отметила она и добавила, что многие авторы представленных работ живут за пределами Абхазии, кто-то в Германии, кто-то в России, кто-то в другой стране.
"И мы решили показать такую концентрацию творчества, духа свободы, какое стремление к новому было в этот период. Здесь 80% работ того периода, но мы немного внесли новые работы, чтобы сделать такую временную арку", - сказала директор ЦВЗ.
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка картин В ЦВЗ
Выставка картин В ЦВЗ
© Sputnik / Томас Тхайцук
В рамках выставки показали документальный фильм, который рассказывает о творчестве художников 70-80-х годов, также Адгур Дзидзария провел для посетителей ЦВЗ лекцию об этом периоде.
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка картин В ЦВЗ
Выставка картин В ЦВЗ
© Sputnik / Томас Тхайцук