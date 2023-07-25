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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Турции
Сообщений о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения нет. 25.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-25T10:13+0300
2023-07-25T10:13+0300
2023-07-25T10:15+0300
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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник утром в 20 километрах к северо-востоку от города Козан турецкой провинции Адана.Сообщений о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения не поступало, заявил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер.Очаг залегал на глубине 11 километров, сообщило управление.Землетрясение в Адане можно считать одним из десятков тысяч афтершоков после землетрясений 6 февраля, также заявил глава отдела по снижению рисков AFAD Орхан Татар.
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землетрясение, землетрясение в турции, турция, в мире
землетрясение, землетрясение в турции, турция, в мире
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Турции
10:13 25.07.2023 (обновлено: 10:15 25.07.2023)
Сообщений о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения нет.
СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник утром в 20 километрах к северо-востоку от города Козан турецкой провинции Адана.
Сообщений о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения не поступало, заявил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер.
Очаг залегал на глубине 11 километров, сообщило управление.
"На данный момент никаких негативных ситуаций вследствие землетрясения в Адане не возникло. Продолжаем следить за ситуацией", – написал Сезер в Twitter.
Землетрясение в Адане можно считать одним из десятков тысяч афтершоков после землетрясений 6 февраля, также заявил глава отдела по снижению рисков AFAD Орхан Татар.