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Более 63 тысяч человек и 11 тысяч автомобилей пересекают границу Абхазии с Россией в сутки
Более 63 тысяч человек и 11 тысяч автомобилей пересекают границу Абхазии с Россией в сутки
Аслан Бжания в среду, 26 июля, провел выездное совещание на КПП "Псоу". 26.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-26T12:35+0300
2023-07-26T12:35+0300
2023-07-26T12:59+0300
в абхазии
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россия
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СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Бадри Есиава. В последние дни границу с Россией пересекают более 63 тысяч человек в сутки и около 11 тысяч автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 10%, рассказал начальник погранотряда СГБ Рустам Латипов. Глава погранотряда подчеркнул, что уровень взаимодействия, который Абхазия поддерживает с российской стороной, позволяет максимально быстро и эффективно решать вопросы, связанные с переходом границы. По словам Латипова, временные затруднения с пересечением российско-абхазской границы возникают из-за большого потока людей и транспорта, в таких случаях не всегда выдерживает техника.
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кпп "псоу", абхазия, государственная граница, россия
кпп "псоу", абхазия, государственная граница, россия
Более 63 тысяч человек и 11 тысяч автомобилей пересекают границу Абхазии с Россией в сутки
12:35 26.07.2023 (обновлено: 12:59 26.07.2023)
Аслан Бжания в среду, 26 июля, провел выездное совещание на КПП "Псоу".
СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Бадри Есиава. В последние дни границу с Россией пересекают более 63 тысяч человек в сутки и около 11 тысяч автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 10%, рассказал начальник погранотряда СГБ Рустам Латипов.
"То есть мы в этом году по своим цифровым показателям вышли на рекордные цифры", – отметил Латипов.
Глава погранотряда подчеркнул, что уровень взаимодействия, который Абхазия поддерживает с российской стороной, позволяет максимально быстро и эффективно решать вопросы, связанные с переходом границы.
По словам Латипова, временные затруднения с пересечением российско-абхазской границы возникают из-за большого потока людей и транспорта, в таких случаях не всегда выдерживает техника.