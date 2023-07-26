https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/bolee-63-tysyach-chelovek-i-11-tysyach-avtomobiley-peresekayut-granitsu-abkhazii-s-rossiey-v-sutki-1047130506.html

Более 63 тысяч человек и 11 тысяч автомобилей пересекают границу Абхазии с Россией в сутки

Более 63 тысяч человек и 11 тысяч автомобилей пересекают границу Абхазии с Россией в сутки

Аслан Бжания в среду, 26 июля, провел выездное совещание на КПП "Псоу". 26.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-26T12:35+0300

2023-07-26T12:35+0300

2023-07-26T12:59+0300

в абхазии

кпп "псоу"

абхазия

государственная граница

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0b/1045216279_0:62:1285:784_1920x0_80_0_0_428650dc58d1848e7aeb8f22bf023b29.jpg

СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Бадри Есиава. В последние дни границу с Россией пересекают более 63 тысяч человек в сутки и около 11 тысяч автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 10%, рассказал начальник погранотряда СГБ Рустам Латипов. Глава погранотряда подчеркнул, что уровень взаимодействия, который Абхазия поддерживает с российской стороной, позволяет максимально быстро и эффективно решать вопросы, связанные с переходом границы. По словам Латипова, временные затруднения с пересечением российско-абхазской границы возникают из-за большого потока людей и транспорта, в таких случаях не всегда выдерживает техника.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

кпп "псоу", абхазия, государственная граница, россия