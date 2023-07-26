https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/bzhaniya-provel-vyezdnoe-soveschanie-na-kpp-psou-1047130259.html

Бжания провел выездное совещание на КПП "Псоу"

Бжания провел выездное совещание на КПП "Псоу"

Аслан Бжания совершает инспекционную поездку в Гагрский район в среду, 26 июля. 26.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-26T11:50+0300

2023-07-26T11:50+0300

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в абхазии

аслан бжания

абхазия

кпп "псоу"

государственная граница

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ПСОУ, 26 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания провел выездное совещание на КПП "Псоу".Глава государства осмотрел служебный комплекс погранотряда СГБ Абхазии, который несколько недель назад был введен в эксплуатацию, и территорию автовокзала.Бжания провел совещание с участием руководства СГБ, пограничного отряда СГБ, МВД и ГТК. Начальник погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов доложил президенту, что за последнее время достигнуты значительные успехи в развитии инфраструктуры КПП "Псоу" и создании условий для несения службы пограничными нарядами.Министр внутренних дел Роберт Киут отметил необходимость привести в порядок опорный пункт отделения милиции на выезде от КПП "Псоу".Он добавил, что за последние дни была проведена работа по упорядочению движения автотранспорта вместе с администрацией Гагрского района. Также разработаны некоторые предложения по улучшению работы c пассажиропотоком.Президент дал указание проработать этот вопрос и не тянуть время."Создайте условия. Если кто-то здесь будет нарушать общественный порядок, он будет соответствующим образом наказан. Этого бояться не надо", – сказал Бжания.Бжания спросил, есть ли секторы, которые не находятся под видеоконтролем, и поручил установить камеры видеонаблюдения там, где их нет.Инфраструктуру государственной границы Бжания назвал "неплохой", но при этом отметил, что нужно привести в порядок автовокзал и подготовиться к приему гостей к праздничным событиям.Бжания также осмотрел место, где появится новый пункт оформления транспорта, помещение склада, состояние бетонных подпорных стен вдоль реки Псоу, автовокзал.Как доложил начальник КПП "Псоу" Аляс Хишба, есть проблемный участок подпорной стены, который обвалился из-за потоков воды, его нужно укрепить.Главнокомандующий также лично осмотрел штаб погрануправления, где также могут отдыхать сотрудники ведомства.Глава республики в рамках инспекционной поездки в Гагрский район также посетит строящийся детсад "Амра", сквер имени второго президента Абхазии Сергея Багапш и проведет совещание по итогам полугодия в администрации города.В инспекционной поездке участвуют премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, министр внутренних дел Роберт Киут, и.о. председателя СГБ страны Темур Ахиба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, начальник УКС Тимур Агрба, глава Гагрского района Юрий Хагуш.

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аслан бжания, абхазия, кпп "псоу", государственная граница