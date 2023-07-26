https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/dva-novykh-pochetnykh-zvaniya-utverdili-v-abkhazii-1047131830.html
Два новых почетных звания утвердили в Абхазии
Два новых почетных звания утвердили в Абхазии
СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проект закона "О внесении изменений в закон Республики Абхазия "О государственных наградах и... 26.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-26T14:02+0300
2023-07-26T14:02+0300
2023-07-26T14:29+0300
в абхазии
парламент абхазии
культура
наука
общество
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040536941_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_42a4d44a1499a17f37dedfd197644379.jpg
СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проект закона "О внесении изменений в закон Республики Абхазия "О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия".Утверждены звания: "Заслуженный художник Республики Абхазия" и "Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия".В закон о госнаградах и почетных званиях также внесены поправки:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040536941_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_43206677d300e87c080178dfe080834b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
парламент абхазии, культура, наука, общество, абхазия
парламент абхазии, культура, наука, общество, абхазия
Два новых почетных звания утвердили в Абхазии
14:02 26.07.2023 (обновлено: 14:29 26.07.2023)
СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проект закона "О внесении изменений в закон Республики Абхазия "О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия".
Утверждены звания: "Заслуженный художник Республики Абхазия" и "Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия".
В закон о госнаградах и почетных званиях также внесены поправки:
Звания "Народный артист", "Народный писатель", "Народный поэт", "Народный художник" присваиваются не ранее 10 лет после присвоения званий "Заслуженный артист", "Заслуженный деятель искусств", "Заслуженный работник культуры", "Заслуженный художник";
Стаж научной деятельности для присвоения звания "Заслуженный деятель науки" не должен быть менее 15 лет.