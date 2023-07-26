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Два новых почетных звания утвердили в Абхазии

Два новых почетных звания утвердили в Абхазии

СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проект закона "О внесении изменений в закон Республики Абхазия "О государственных наградах и... 26.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проект закона "О внесении изменений в закон Республики Абхазия "О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия".Утверждены звания: "Заслуженный художник Республики Абхазия" и "Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия".В закон о госнаградах и почетных званиях также внесены поправки:

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