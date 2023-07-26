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МИД России обвинил США в одобрении гонений Киева на УПЦ
МИД России обвинил США в одобрении гонений Киева на УПЦ
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. 26.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-26T14:15+0300
2023-07-26T14:15+0300
2023-07-26T14:15+0300
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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. США дают понять, что одобряют действия Киева по гонению на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), поскольку не осуждают их, заявили в МИД России.В МИД России отметили, что проблема канонической православной церкви на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций", а в ответ на обращения дипведомства международные организации "ограничиваются отписками"."Нет адекватной реакции на антиправославную политику правящего в Киеве режима, многочисленные случаи захвата недвижимости и имущества УПЦ, факты произвола и насилия в отношении священнослужителей и верующих", – подчеркнули в МИД РФ.Украинские власти, ссылаясь на связь УПЦ с Россией, приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, церковь, россия, сша
украина, церковь, россия, сша
МИД России обвинил США в одобрении гонений Киева на УПЦ
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ.
СУХУМ, 26 июл – Sputnik. США дают понять, что одобряют действия Киева по гонению на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), поскольку не осуждают их, заявили в МИД России.
"За время гонений православных верующих на Украине они (США – ред.) не выступили с критикой разрушительной церковной политики (Владимира) Зеленского, тем самым, видимо, давая понять, что одобряют противоправные действия своих подопечных", – говорится в докладе МИД РФ о гонениях Киева в отношении Украинской православной церкви.
В МИД России отметили, что проблема канонической православной церкви на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций", а в ответ на обращения дипведомства международные организации "ограничиваются отписками".
"Нет адекватной реакции на антиправославную политику правящего в Киеве режима, многочисленные случаи захвата недвижимости и имущества УПЦ, факты произвола и насилия в отношении священнослужителей и верующих", – подчеркнули в МИД РФ.
Украинские власти, ссылаясь на связь УПЦ с Россией, приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".