https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/mid-rossii-obvinil-ssha-v-odobrenii-goneniy-kieva-na-upts-1047131682.html

МИД России обвинил США в одобрении гонений Киева на УПЦ

МИД России обвинил США в одобрении гонений Киева на УПЦ

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. 26.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-26T14:15+0300

2023-07-26T14:15+0300

2023-07-26T14:15+0300

украина

церковь

россия

сша

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. США дают понять, что одобряют действия Киева по гонению на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), поскольку не осуждают их, заявили в МИД России.В МИД России отметили, что проблема канонической православной церкви на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций", а в ответ на обращения дипведомства международные организации "ограничиваются отписками"."Нет адекватной реакции на антиправославную политику правящего в Киеве режима, многочисленные случаи захвата недвижимости и имущества УПЦ, факты произвола и насилия в отношении священнослужителей и верующих", – подчеркнули в МИД РФ.Украинские власти, ссылаясь на связь УПЦ с Россией, приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

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