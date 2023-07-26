https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/okolo-11-millionov-rubley-pozhertvovali-biznesmeny-gagry-dlya-postradavshikh-ot-navodneniya--1047132419.html

Около 11 миллионов рублей пожертвовали бизнесмены Гагры для пострадавших от наводнения

Около 11 миллионов рублей пожертвовали бизнесмены Гагры для пострадавших от наводнения

Более 1200 домов пострадало во время наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля. 26.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-26T14:50+0300

2023-07-26T14:50+0300

2023-07-26T15:12+0300

в абхазии

разгул стихии в гагрском районе

гагрский район

аслан бжания

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/05/1031781440_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_14ffd8452163c967c6cfb910ec7a1fcc.jpg

ГАГРА, 26 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Около 11 миллионов рублей пожертвовали бизнесмены Гагры для пострадавших от наводнения, сказал глава Гагрского района Юрий Хагуш на совещании с президентом Абхазии. Хагуш добавил, что параллельно была создана комиссия по оценке ущерба, нанесенного жителям пострадавших населенных пунктов, в которую вошли заместители главы района, главы администраций пострадавших сел и депутаты районного Собрания. Комиссия сделала подворовый обход, зафиксировала все данные, в администрациях начат был прием заявлений от граждан. Всего наиболее пострадали и нуждаются в помощи государства свыше 400 семей.

гагрский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

разгул стихии в гагрском районе, гагрский район, аслан бжания, абхазия