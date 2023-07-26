https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/okolo-11-millionov-rubley-pozhertvovali-biznesmeny-gagry-dlya-postradavshikh-ot-navodneniya--1047132419.html
Около 11 миллионов рублей пожертвовали бизнесмены Гагры для пострадавших от наводнения
Около 11 миллионов рублей пожертвовали бизнесмены Гагры для пострадавших от наводнения
Более 1200 домов пострадало во время наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля. 26.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-26T14:50+0300
2023-07-26T14:50+0300
2023-07-26T15:12+0300
в абхазии
разгул стихии в гагрском районе
гагрский район
аслан бжания
абхазия
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ГАГРА, 26 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Около 11 миллионов рублей пожертвовали бизнесмены Гагры для пострадавших от наводнения, сказал глава Гагрского района Юрий Хагуш на совещании с президентом Абхазии. Хагуш добавил, что параллельно была создана комиссия по оценке ущерба, нанесенного жителям пострадавших населенных пунктов, в которую вошли заместители главы района, главы администраций пострадавших сел и депутаты районного Собрания. Комиссия сделала подворовый обход, зафиксировала все данные, в администрациях начат был прием заявлений от граждан. Всего наиболее пострадали и нуждаются в помощи государства свыше 400 семей.
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разгул стихии в гагрском районе, гагрский район, аслан бжания, абхазия
разгул стихии в гагрском районе, гагрский район, аслан бжания, абхазия
Около 11 миллионов рублей пожертвовали бизнесмены Гагры для пострадавших от наводнения
14:50 26.07.2023 (обновлено: 15:12 26.07.2023)
Более 1200 домов пострадало во время наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля.
ГАГРА, 26 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Около 11 миллионов рублей пожертвовали бизнесмены Гагры для пострадавших от наводнения, сказал глава Гагрского района Юрий Хагуш на совещании с президентом Абхазии.
"Как вы знаете, совсем недавно, 9 июля, на Гагрский район обрушилась стихия. В результате ливневых дождей было подтоплено более 1 200 домов. Пострадали три села , это Лдзаа, Алахадзы и Псахара, поселок Бзыпта и часть города Гагра. В этот же день был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии и для помощи гражданам была организована горячая линия. Сотрудники МЧС работали круглые сутки, с 10 июля в пострадавших селах работала вся имеющаяся техника и людской ресурс", – отметил он.
Хагуш добавил, что параллельно была создана комиссия по оценке ущерба, нанесенного жителям пострадавших населенных пунктов, в которую вошли заместители главы района, главы администраций пострадавших сел и депутаты районного Собрания. Комиссия сделала подворовый обход, зафиксировала все данные, в администрациях начат был прием заявлений от граждан.
Всего наиболее пострадали и нуждаются в помощи государства свыше 400 семей.