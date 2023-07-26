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https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/parlament-abkhazii-ratifitsiroval-soglashenie-s-rossiey-o-rekonstruktsii-sukhumskogo-aeroporta-1047132970.html
Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение с Россией о реконструкции Сухумского аэропорта
Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение с Россией о реконструкции Сухумского аэропорта
Соглашение регулирует вопросы по реализации российским юридическим лицом инвестиционного проекта и определяет права и обязательства сторон по реализации... 26.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-26T15:13+0300
2023-07-26T15:29+0300
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СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение с Россией о реконструкции Сухумского аэропорта.За проголосовало 30 депутатов, против – 2, воздержался 1.Документ согласован с Министерством юстиции, Министерством финансов, Министерством экономики и Кабинетом министров.Срок аренды объекта – 49 лет, особый налоговый режим будет действовать до 25 лет, часть льгот будет действовать на весь период аренды. Инвестор не освобождается от подоходного налога и выплат в фонды.Депутат объяснил, что инвестор освобождается от большей части налогов на такой длительный период, так как аэродромная часть находится в зоне ответственности абхазской стороны, у которой нет достаточных средств на ее реконструкцию, а инвестор берет на себя все расходы.Кроме того, по словам депутата, абхазская сторона обязана будет предоставить специальный режим по энергетическому снабжению – 11,5 мегаватт в 2023 году и еще 4 мегаватта в 2024 год. Для этого будут реконструированы две подстанции в Агудзере и Дранде. За абхазской стороной строительство подстанций и подъездной дороги, все остальное в финансовой ответственности инвестора.Вложения инвестора на первом этапе составят 6-10 миллиардов рублей.По словам министра экономики Кристины Озган, инвестор за свой счет обеспечивает проектную документацию, подключение технологических объектов, содержание объектов, несет ответственность за выявленные недостатки объектов. При невыполнении предписанных условий инвестор должен будет возместить сумму предоставленных льгот.
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сухумский аэропорт, абхазия, парламент абхазии, россия
сухумский аэропорт, абхазия, парламент абхазии, россия

Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение с Россией о реконструкции Сухумского аэропорта

15:13 26.07.2023 (обновлено: 15:29 26.07.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский аэропорт
Сухумский аэропорт - Sputnik Абхазия, 1920, 26.07.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Соглашение регулирует вопросы по реализации российским юридическим лицом инвестиционного проекта и определяет права и обязательства сторон по реализации инвестиционного проекта.
СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение с Россией о реконструкции Сухумского аэропорта.
За проголосовало 30 депутатов, против – 2, воздержался 1.
Документ согласован с Министерством юстиции, Министерством финансов, Министерством экономики и Кабинетом министров.

Проект представил депутат Алхас Барциц. По его словам, уже есть два инвестора, которые готовы заняться проектом, принимать окончательное решение, кому достанется контракт, будет специальная комиссия.

Срок аренды объекта – 49 лет, особый налоговый режим будет действовать до 25 лет, часть льгот будет действовать на весь период аренды. Инвестор не освобождается от подоходного налога и выплат в фонды.
Депутат объяснил, что инвестор освобождается от большей части налогов на такой длительный период, так как аэродромная часть находится в зоне ответственности абхазской стороны, у которой нет достаточных средств на ее реконструкцию, а инвестор берет на себя все расходы.
Кроме того, по словам депутата, абхазская сторона обязана будет предоставить специальный режим по энергетическому снабжению – 11,5 мегаватт в 2023 году и еще 4 мегаватта в 2024 год. Для этого будут реконструированы две подстанции в Агудзере и Дранде. За абхазской стороной строительство подстанций и подъездной дороги, все остальное в финансовой ответственности инвестора.
Вложения инвестора на первом этапе составят 6-10 миллиардов рублей.
По словам министра экономики Кристины Озган, инвестор за свой счет обеспечивает проектную документацию, подключение технологических объектов, содержание объектов, несет ответственность за выявленные недостатки объектов. При невыполнении предписанных условий инвестор должен будет возместить сумму предоставленных льгот.
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