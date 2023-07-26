https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/parlament-abkhazii-ratifitsiroval-soglashenie-s-rossiey-o-rekonstruktsii-sukhumskogo-aeroporta-1047132970.html

Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение с Россией о реконструкции Сухумского аэропорта

Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение с Россией о реконструкции Сухумского аэропорта

Соглашение регулирует вопросы по реализации российским юридическим лицом инвестиционного проекта и определяет права и обязательства сторон по реализации... 26.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-26T15:13+0300

2023-07-26T15:13+0300

2023-07-26T15:29+0300

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение с Россией о реконструкции Сухумского аэропорта.За проголосовало 30 депутатов, против – 2, воздержался 1.Документ согласован с Министерством юстиции, Министерством финансов, Министерством экономики и Кабинетом министров.Срок аренды объекта – 49 лет, особый налоговый режим будет действовать до 25 лет, часть льгот будет действовать на весь период аренды. Инвестор не освобождается от подоходного налога и выплат в фонды.Депутат объяснил, что инвестор освобождается от большей части налогов на такой длительный период, так как аэродромная часть находится в зоне ответственности абхазской стороны, у которой нет достаточных средств на ее реконструкцию, а инвестор берет на себя все расходы.Кроме того, по словам депутата, абхазская сторона обязана будет предоставить специальный режим по энергетическому снабжению – 11,5 мегаватт в 2023 году и еще 4 мегаватта в 2024 год. Для этого будут реконструированы две подстанции в Агудзере и Дранде. За абхазской стороной строительство подстанций и подъездной дороги, все остальное в финансовой ответственности инвестора.Вложения инвестора на первом этапе составят 6-10 миллиардов рублей.По словам министра экономики Кристины Озган, инвестор за свой счет обеспечивает проектную документацию, подключение технологических объектов, содержание объектов, несет ответственность за выявленные недостатки объектов. При невыполнении предписанных условий инвестор должен будет возместить сумму предоставленных льгот.

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