https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/parlament-abkhazii-vnes-popravki-v-zakon-ob-nds-1047131009.html
Парламент Абхазии внес поправки в закон об НДС
Парламент Абхазии внес поправки в закон об НДС
Законопроект направлен на регулирование вопросов, связанных с восстановлением налогоплательщиком сумм налога, принятых к вычету. 26.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-26T13:40+0300
2023-07-26T13:40+0300
2023-07-26T13:43+0300
в абхазии
парламент абхазии
абхазия
ндс
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1a/1047128871_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a5edeb1ea0b1dff438e2b8ea712361b2.jpg
СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проект закона Республики Абхазия "О внесении изменения в закон Республики Абхазия "О налоге на добавленную стоимость" во втором и окончательном чтении. При этом закон не устанавливает случаи, если после применения вычетов назначение приобретенных товаров изменилось. Проект закона предусматривает установление обязанности по восстановлению сумм налога, принятых ранее к вычету при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, в случае если они перестают использоваться в операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимость.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1a/1047128871_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_94d3786dc3f589b2e6aa5caebce52465.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
парламент абхазии, абхазия, ндс, экономика
парламент абхазии, абхазия, ндс, экономика
Парламент Абхазии внес поправки в закон об НДС
13:40 26.07.2023 (обновлено: 13:43 26.07.2023)
Законопроект направлен на регулирование вопросов, связанных с восстановлением налогоплательщиком сумм налога, принятых к вычету.
СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проект закона Республики Абхазия "О внесении изменения в закон Республики Абхазия "О налоге на добавленную стоимость" во втором и окончательном чтении.
Закон Республики Абхазия "О налоге на добавленную стоимость" предусматривает общее условие о том, что налоговые вычеты применяются только по товарам (работам, услугам), приобретаемым для осуществления операций, признаваемых объектами обложения налогом на добавленную стоимость.
При этом закон не устанавливает случаи, если после применения вычетов назначение приобретенных товаров изменилось.
Проект закона предусматривает установление обязанности по восстановлению сумм налога, принятых ранее к вычету при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, в случае если они перестают использоваться в операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимость.