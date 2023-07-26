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Парламент Абхазии внес поправки в закон об НДС

Парламент Абхазии внес поправки в закон об НДС

Законопроект направлен на регулирование вопросов, связанных с восстановлением налогоплательщиком сумм налога, принятых к вычету. 26.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-26T13:40+0300

2023-07-26T13:40+0300

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проект закона Республики Абхазия "О внесении изменения в закон Республики Абхазия "О налоге на добавленную стоимость" во втором и окончательном чтении. При этом закон не устанавливает случаи, если после применения вычетов назначение приобретенных товаров изменилось. Проект закона предусматривает установление обязанности по восстановлению сумм налога, принятых ранее к вычету при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, в случае если они перестают использоваться в операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимость.

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