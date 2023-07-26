https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/plan-po-sboru-nalogov-v-gagrskom-rayone-perevypolnen-pochti-na-100-za-polgoda---1047133446.html

План по сбору налогов в Гагрском районе перевыполнен почти на 100% за полгода

План по сбору налогов в Гагрском районе перевыполнен почти на 100% за полгода

Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание в администрации Гагрского района по итогам работы за первое полугодие 2023 года. 26.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-26T15:45+0300

2023-07-26T15:45+0300

2023-07-26T15:45+0300

в абхазии

гагрский район

налоги

министерство по налогам и сборам абхазии

абхазия

экономика

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ГАГРА, 26 июл – Sputnik, Бадри Есиава. План по сбору налогов в Гагрском районе перевыполнен на 94% за первое полугодие 2023 года, доложил главе государства начальник ИМНС Гагрского района Эдгар Бения. Бения добавил, что за аналогичный период прошлого года при плановых показателях в 185,4 миллиона рублей сумма фактических поступлений налоговых платежей составляло 285,7 миллиона рудный. Выполнение составляло 154%.

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гагрский район, налоги, министерство по налогам и сборам абхазии, абхазия, экономика