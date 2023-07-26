https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/plan-po-sboru-nalogov-v-gagrskom-rayone-perevypolnen-pochti-na-100-za-polgoda---1047133446.html
План по сбору налогов в Гагрском районе перевыполнен почти на 100% за полгода
План по сбору налогов в Гагрском районе перевыполнен почти на 100% за полгода
Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание в администрации Гагрского района по итогам работы за первое полугодие 2023 года. 26.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-26T15:45+0300
2023-07-26T15:45+0300
2023-07-26T15:45+0300
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ГАГРА, 26 июл – Sputnik, Бадри Есиава. План по сбору налогов в Гагрском районе перевыполнен на 94% за первое полугодие 2023 года, доложил главе государства начальник ИМНС Гагрского района Эдгар Бения. Бения добавил, что за аналогичный период прошлого года при плановых показателях в 185,4 миллиона рублей сумма фактических поступлений налоговых платежей составляло 285,7 миллиона рудный. Выполнение составляло 154%.
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гагрский район, налоги, министерство по налогам и сборам абхазии, абхазия, экономика
гагрский район, налоги, министерство по налогам и сборам абхазии, абхазия, экономика
План по сбору налогов в Гагрском районе перевыполнен почти на 100% за полгода
Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание в администрации Гагрского района по итогам работы за первое полугодие 2023 года.
ГАГРА, 26 июл – Sputnik, Бадри Есиава. План по сбору налогов в Гагрском районе перевыполнен на 94% за первое полугодие 2023 года, доложил главе государства начальник ИМНС Гагрского района Эдгар Бения.
"При плановых показателях за первое полугодие 2023 года в размере 262,8 миллиона рублей сумма фактических поступлений налоговых платежей на 1 июля 2023 года составила 509,6 миллиона рублей. Выполнение составляет 194%, что в абсолютном выражении составляет плюс 246,8 миллиона рублей", - уточнил он.
Бения добавил, что за аналогичный период прошлого года при плановых показателях в 185,4 миллиона рублей сумма фактических поступлений налоговых платежей составляло 285,7 миллиона рудный. Выполнение составляло 154%.