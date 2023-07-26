https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/posrednik-gabeliya-o-tom-za-schet-chego-perevypolnen-plan-po-sobiraemosti-nalogov-1047132862.html

Посредник: Габелия о том, за счет чего перевыполнен план по собираемости налогов

Посредник: Габелия о том, за счет чего перевыполнен план по собираемости налогов

Каковы показатели собираемости налогов за первое полугодие 2023 года, доля налога на добавленную стоимость, а также о проблемах, с которыми сталкиваются в... 26.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-26T18:41+0300

2023-07-26T18:41+0300

2023-07-26T18:41+0300

радио

абхазия

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сборы

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Посредник: Габелия о том, за счет чего перевыполнен план по собираемости налогов Посредник: Габелия о том, за счет чего перевыполнен план по собираемости налогов

Каковы показатели собираемости налогов за первое полугодие 2023 года, доля налога на добавленную стоимость, а также о проблемах, с которыми сталкиваются в работе налоговики, в эфире радио Sputnik рассказал министр по налогам и сборам Абхазии Михаил Габелия.В первом полугодии 2023 года в государственный бюджет поступило более 1 миллиарда 893 миллионов рублей налоговых платежей. План перевыполнен на 430 миллионов рублей.По словам министра по налогам и сборам республики, курортный сезон сравнительно с прошлым годом "не совсем удался", план же удалось перевыполнить за счет улучшения налоговой дисциплины, усиления контроля.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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