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Раскрываемость преступлений в Гагрском районе за полгода составила 89,2%

Раскрываемость преступлений в Гагрском районе за полгода составила 89,2%

За шесть месяцев 2023 года в Гагрском районе совершено 65 преступлений. 26.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-26T16:21+0300

2023-07-26T16:21+0300

2023-07-26T16:34+0300

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ГАГРА, 26 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Раскрываемость преступлений в Гагрском районе за полгода составила 89,2%, рассказал на совещании с президентом начальник РОВД района Денис Айба.По его словам, за полгода в Гагрском районе совершено 65 преступлений, из которых раскрыто 58.Айба добавил, что из 65 зарегистрированных преступлений в 2023 году тяжких было 21. Из них было раскрыто 14.За аналогичный период прошлого года совершено 15 тяжких, раскрыто 13.В течение первого полугодия 2023 года деятельность РОВД была направлена на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности на территории района, защиту прав и законных интересов граждан от преступных посягательств, подчеркнул Айба.За рассматриваемый период времени следственными подразделениями УВД по Гагрскому району в суд направлено 35 уголовных дел, из которых по 12 уголовным делам обвиняемые осуждены.

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