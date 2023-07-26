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Раскрываемость преступлений в Гагрском районе за полгода составила 89,2%
Раскрываемость преступлений в Гагрском районе за полгода составила 89,2%
За шесть месяцев 2023 года в Гагрском районе совершено 65 преступлений. 26.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-26T16:21+0300
2023-07-26T16:21+0300
2023-07-26T16:34+0300
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ГАГРА, 26 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Раскрываемость преступлений в Гагрском районе за полгода составила 89,2%, рассказал на совещании с президентом начальник РОВД района Денис Айба.По его словам, за полгода в Гагрском районе совершено 65 преступлений, из которых раскрыто 58.Айба добавил, что из 65 зарегистрированных преступлений в 2023 году тяжких было 21. Из них было раскрыто 14.За аналогичный период прошлого года совершено 15 тяжких, раскрыто 13.В течение первого полугодия 2023 года деятельность РОВД была направлена на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности на территории района, защиту прав и законных интересов граждан от преступных посягательств, подчеркнул Айба.За рассматриваемый период времени следственными подразделениями УВД по Гагрскому району в суд направлено 35 уголовных дел, из которых по 12 уголовным делам обвиняемые осуждены.
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гагрский район, мвд абхазии, аслан бжания, абхазия
гагрский район, мвд абхазии, аслан бжания, абхазия
Раскрываемость преступлений в Гагрском районе за полгода составила 89,2%
16:21 26.07.2023 (обновлено: 16:34 26.07.2023)
За шесть месяцев 2023 года в Гагрском районе совершено 65 преступлений.
ГАГРА, 26 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Раскрываемость преступлений в Гагрском районе за полгода составила 89,2%, рассказал на совещании с президентом начальник РОВД района Денис Айба.
По его словам, за полгода в Гагрском районе совершено 65 преступлений, из которых раскрыто 58.
"За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 63 преступления, из них раскрыто 57. Процент раскрываемости составлял 90,5%", – уточнил он.
Айба добавил, что из 65 зарегистрированных преступлений в 2023 году тяжких было 21. Из них было раскрыто 14.
За аналогичный период прошлого года совершено 15 тяжких, раскрыто 13.
В течение первого полугодия 2023 года деятельность РОВД была направлена на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности на территории района, защиту прав и законных интересов граждан от преступных посягательств, подчеркнул Айба.
За рассматриваемый период времени следственными подразделениями УВД по Гагрскому району в суд направлено 35 уголовных дел, из которых по 12 уголовным делам обвиняемые осуждены.