https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/takie-obstoyatelstva-kulanba-i-zhdanova-o-volonterstve-v-abkhazii-i-v-rossii--1047122150.html

Такие обстоятельства: Куланба и Жданова о волонтерстве в Абхазии и в России

Такие обстоятельства: Куланба и Жданова о волонтерстве в Абхазии и в России

Есть ли в Абхазии волонтерское движение как таковое, пользуются ли они поддержкой государства, как взаимодействуют с подобными организациями в России, об этом... 26.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-26T13:25+0300

2023-07-26T13:25+0300

2023-07-26T13:25+0300

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Такие обстоятельства: Куланба и Жданова о волонтерстве в Абхазии и в России Такие обстоятельства: Куланба и Жданова о волонтерстве в Абхазии и в России

Есть ли в Абхазии волонтерское движение как таковое, пользуются ли они поддержкой государства, как взаимодействуют с подобными организациями в России, об этом в эфире радио Sputnik рассказали руководитель молодежной организации "Апеипш" Саид Куланба и директор Ресурсного центра волонтерства "Форвард" Сочинского госуниверситета Оксана Жданова.Волонтерство в Абхазии не имеет системного характера, однако отклик от молодежи очень большой, сказал Куланба в эфире радио."База волонтеров есть, но ее нужно постоянно обновлять. Тут со всеми организациями надо работать намного плотнее, чтобы все систематизировать. Только через платформу "Апеипш" прошло 800 волонтеров, цифры постоянно меняются. Сейчас около 100 человек. Бывает, что мы месяцами ждем мероприятий, стремимся к тому, чтобы на постоянной основе была работа", – сказал Саид КуланбаОксана Жданова на примере Сочи рассказала, как привлекают волонтеров и проводят их обучение, она добавила, что есть намерение заключить соглашение о сотрудничестве с абхазскими коллегами. Она также объяснила, как поощряют волонтеров.Саид Куланба рассказал, что сейчас в Абхазии идет обсуждение системы поощрения волонтеров, а также ведется работа над волонтерскими книжками.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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