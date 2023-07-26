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Турбаза: Косилов о ситуации в частном секторе абхазского турбизнеса

Турбаза: Косилов о ситуации в частном секторе абхазского турбизнеса

О том, как проходит туристический сезон для частного сектора, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал руководитель абхазского направления российской... 26.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-26T09:35+0300

2023-07-26T09:35+0300

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Турбаза: Косилов о ситуации в частном секторе абхазского турбизнеса Турбаза: Косилов о ситуации в частном секторе абхазского турбизнеса

Что в настоящее время происходит с частным сектором в Абхазии, насколько он востребован, каковы тенденции нынешнего сезона и как малому бизнесу подстраиваться под современные реалии? По словам Косилова, на туристическом рынке поменялся взгляд на частный сектор. Он напомнил, что частный сектор в турсфере появился в советское время. Все, что не входило в государственную систему, называлось частным сектором. "По путевкам отдыхало 20 процентов населения СССР. Может быть и такое, что в разы больший сегмент отдыхал в частном секторе. Это переросло в наше время за тем исключением, что пропал госсектор. В Абхазии примерно 99 процентов перешло в частные руки. Сейчас в Абхазии госпредприятия, которые работают в туризме, составляют один процент", – рассказал Сергей Косилов. Он отметил, что ситуация в частном секторе туризма в Абхазии схожа с ситуацией в России."Там началось все раньше и приняло больший масштаб. И мы видим реализацию укрупнения бизнеса, переходящего из частного в крупный частный бизнес – в гостевые дома, в отельные комплексы. И в Абхазии мы наблюдаем то, что лет 10 назад происходило в Адлере", – сказал эксперт. Подробности слушайте в аудиофайле.

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