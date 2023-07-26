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https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/umerla-irlandskaya-pevitsa-shineyd-okonnor-1047138541.html
Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор
Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор
Причина смерти известной певицы не называется. Ей было 56 лет. 26.07.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Умерла известная ирландская певица Шинейд О'Коннор, пишет газета Irish Times. Ей было 56 лет. В 1990 году О`Коннор получила престижную музыкальную премию "Грэмми" за альбом I Do Not Want What I Haven't Got, а ее песня Nothing Compares 2 U в том же году стала лучшей песней по версии Billboard Music Awards. Всего певица выпустила 10 студийных альбомов.
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культура, в мире, музыка
культура, в мире, музыка

Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор

21:14 26.07.2023
© AP Photo ENNIO LEANZAШинейд О'Коннор
Шинейд О'Коннор - Sputnik Абхазия, 1920, 26.07.2023
© AP Photo ENNIO LEANZA
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Причина смерти известной певицы не называется. Ей было 56 лет.
СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Умерла известная ирландская певица Шинейд О'Коннор, пишет газета Irish Times.
Ей было 56 лет.
В 1990 году О`Коннор получила престижную музыкальную премию "Грэмми" за альбом I Do Not Want What I Haven't Got, а ее песня Nothing Compares 2 U в том же году стала лучшей песней по версии Billboard Music Awards.
Всего певица выпустила 10 студийных альбомов.
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