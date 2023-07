https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/umerla-irlandskaya-pevitsa-shineyd-okonnor-1047138541.html

Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор

Причина смерти известной певицы не называется. Ей было 56 лет. 26.07.2023, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Умерла известная ирландская певица Шинейд О'Коннор, пишет газета Irish Times. Ей было 56 лет. В 1990 году О`Коннор получила престижную музыкальную премию "Грэмми" за альбом I Do Not Want What I Haven't Got, а ее песня Nothing Compares 2 U в том же году стала лучшей песней по версии Billboard Music Awards. Всего певица выпустила 10 студийных альбомов.

