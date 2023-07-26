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Установлена уголовная ответственность за клевету в Интернете
Установлена уголовная ответственность за клевету в Интернете
СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении поправки в некоторые законодательные акты. 26.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-26T13:08+0300
2023-07-26T13:08+0300
2023-07-26T13:40+0300
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СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении поправки в некоторые законодательные акты. Как указано в пояснительной записке, поправки направлены на совершенствование норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства республики.Изменения устанавливают уголовную ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет". Кроме того, увеличены размеры штрафа:Поправками также была расширена группа действий, связанных с торговлей людьми. Теперь торговля детьми для последующего незаконного усыновления также будет преследоваться законом. Проектом закона предлагается расширить группу действий, связанных с торговлей людьми, и совершение их с иными целями, а именно установление уголовной ответственности за куплю-продажу человека и иные сделки в отношении человека без указания мотива и цели.По итогам обсуждения в рамках профильного комитета, депутаты решили, что домашний арест остается допустимой мерой на усмотрение судьи. По словам начальника судебного управления Генпрокуратуры Абхазии, по серьезным статьям – за убийство, разбой, терроризм, крупное хищение возможен выбор меры пресечения в виде домашнего ареста, и невозможно отследить место нахождения обвиняемого, так как не функционирует система электронных браслетов. В существующих реалиях Генпрокуратура считает, что на данном этапе возможно полностью отменить подобную меру пресечения. Депутатами также было решено не вносить применение полиграфа и отменить опрос на месте преступления в качестве доказательства в суде.
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парламент абхазии, абхазия, уголовный кодекс
парламент абхазии, абхазия, уголовный кодекс
СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении поправки в некоторые законодательные акты.
Как указано в пояснительной записке, поправки направлены на совершенствование норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства республики.
Изменения устанавливают уголовную ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет".
Кроме того, увеличены размеры штрафа:
за клевету – от 50 до 100 тысяч рублей (раньше было от 10 до 25 тысяч рублей),
за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ, включая "Интернет" - от 100 до 150 тысяч рублей (раньше от 20 до 40 тысяч рублей),
за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления – от 150 до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет (раньше только лишение свободы на срок от 2 до 5 лет).
Поправками также была расширена группа действий, связанных с торговлей людьми. Теперь торговля детьми для последующего незаконного усыновления также будет преследоваться законом.
Проектом закона предлагается расширить группу действий, связанных с торговлей людьми, и совершение их с иными целями, а именно установление уголовной ответственности за куплю-продажу человека и иные сделки в отношении человека без указания мотива и цели.
По словам депутата Даута Хутаба, парламентарии также рассмотрели возможность отмены домашнего ареста. В этом вопросе мнения депутатов разделились, объяснил Хутаба. Многие депутаты считают, что есть ряд статей особой тяжести или коррупционной направленности, по которым стоит исключить меру пресечения в виде домашнего ареста.
По итогам обсуждения в рамках профильного комитета, депутаты решили, что домашний арест остается допустимой мерой на усмотрение судьи.
По словам начальника судебного управления Генпрокуратуры Абхазии, по серьезным статьям – за убийство, разбой, терроризм, крупное хищение возможен выбор меры пресечения в виде домашнего ареста, и невозможно отследить место нахождения обвиняемого, так как не функционирует система электронных браслетов.
В существующих реалиях Генпрокуратура считает, что на данном этапе возможно полностью отменить подобную меру пресечения.
Депутатами также было решено не вносить применение полиграфа и отменить опрос на месте преступления в качестве доказательства в суде.