https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/ustanovlena-ugolovnaya-otvetstvennost-za-klevetu-v-internete-1047130762.html

Установлена уголовная ответственность за клевету в Интернете

Установлена уголовная ответственность за клевету в Интернете

СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении поправки в некоторые законодательные акты. 26.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-26T13:08+0300

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении поправки в некоторые законодательные акты. Как указано в пояснительной записке, поправки направлены на совершенствование норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства республики.Изменения устанавливают уголовную ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет". Кроме того, увеличены размеры штрафа:Поправками также была расширена группа действий, связанных с торговлей людьми. Теперь торговля детьми для последующего незаконного усыновления также будет преследоваться законом. Проектом закона предлагается расширить группу действий, связанных с торговлей людьми, и совершение их с иными целями, а именно установление уголовной ответственности за куплю-продажу человека и иные сделки в отношении человека без указания мотива и цели.По итогам обсуждения в рамках профильного комитета, депутаты решили, что домашний арест остается допустимой мерой на усмотрение судьи. По словам начальника судебного управления Генпрокуратуры Абхазии, по серьезным статьям – за убийство, разбой, терроризм, крупное хищение возможен выбор меры пресечения в виде домашнего ареста, и невозможно отследить место нахождения обвиняемого, так как не функционирует система электронных браслетов. В существующих реалиях Генпрокуратура считает, что на данном этапе возможно полностью отменить подобную меру пресечения. Депутатами также было решено не вносить применение полиграфа и отменить опрос на месте преступления в качестве доказательства в суде.

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