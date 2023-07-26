Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/v-abkhazii-mogut-sozdat-mnogofunktsionalnye-tsentry-po-printsipu-odnogo-okna-1047134823.html
В Абхазии могут создать многофункциональные центры по принципу "одного окна"
В Абхазии могут создать многофункциональные центры по принципу "одного окна"
Принятие законопроекта отвечает существующим социально-экономическим реалиям и требованиям развития отношений в сфере оказания государственных услуг. 26.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-26T17:00+0300
2023-07-26T17:04+0300
в абхазии
парламент абхазии
общество
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/11/1037627056_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4c271bf48bebbb8a428837af7a017af7.jpg
СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проект закона Республики Абхазия "Об оказании государственных услуг" в первом чтении. Представленный проект закона Республики Абхазия "Об оказании государственных услуг" разработан в рамках общей концепции, направленной на создание условий, которые могли бы способствовать снижению административной и бюрократической нагрузки на граждан, привлечению инвестиций и развитию экономики страны, в частности путем совершенствования действующего законодательства, говорится в пояснительной записке. Структура законопроекта включает в себя шесть глав, объединяющих 24 статьи. Согласно документу в Абхазии могут создать многофункциональные центры, оказывающие госуслуги по принципу "одного окна" (МФЦ). В перспективе МФЦ будут оказывать услуги в том числе в электронной форме. МФЦ обеспечивает эффективное взаимодействие между гражданами и органами исполнительной власти, а также органами власти между собой (межведомственное взаимодействие).Граждане будут обращаться в МФЦ дважды: подавать документы на оказание услуг и получать услугу. Основные функции МФЦ.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/11/1037627056_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4abc3f1e1406777110ce87514c5083d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
парламент абхазии, общество, абхазия
парламент абхазии, общество, абхазия

В Абхазии могут создать многофункциональные центры по принципу "одного окна"

17:00 26.07.2023 (обновлено: 17:04 26.07.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Документы
Документы - Sputnik Абхазия, 1920, 26.07.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Принятие законопроекта отвечает существующим социально-экономическим реалиям и требованиям развития отношений в сфере оказания государственных услуг.
СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проект закона Республики Абхазия "Об оказании государственных услуг" в первом чтении.
Представленный проект закона Республики Абхазия "Об оказании государственных услуг" разработан в рамках общей концепции, направленной на создание условий, которые могли бы способствовать снижению административной и бюрократической нагрузки на граждан, привлечению инвестиций и развитию экономики страны, в частности путем совершенствования действующего законодательства, говорится в пояснительной записке.
Структура законопроекта включает в себя шесть глав, объединяющих 24 статьи.
Согласно документу в Абхазии могут создать многофункциональные центры, оказывающие госуслуги по принципу "одного окна" (МФЦ).

"Реализация таких центров будет способствовать сокращению сроков предоставления государственных услуг, снижению очередей и в конечном итоге повышению уровня удовлетворенности граждан работой органов государственной власти, а также упрощению процесса получения гражданами госуслуг", – говорится в документе.

В перспективе МФЦ будут оказывать услуги в том числе в электронной форме.
МФЦ обеспечивает эффективное взаимодействие между гражданами и органами исполнительной власти, а также органами власти между собой (межведомственное взаимодействие).
Граждане будут обращаться в МФЦ дважды: подавать документы на оказание услуг и получать услугу.
Основные функции МФЦ.
прием запросов заявителей о предоставлении государственных услуг;
представление интересов заявителей при взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления, а также организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг;
представление интересов государственных органов, органов местного самоуправления при взаимодействии с заявителями;
информирование заявителей о порядке предоставления государственных услуг в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении госуслуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных услуг;
выдача заявителям документов по результатам предоставления государственных услуг и. т. д.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0