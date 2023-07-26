В Абхазии могут создать многофункциональные центры по принципу "одного окна"
17:00 26.07.2023 (обновлено: 17:04 26.07.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Документы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Принятие законопроекта отвечает существующим социально-экономическим реалиям и требованиям развития отношений в сфере оказания государственных услуг.
СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проект закона Республики Абхазия "Об оказании государственных услуг" в первом чтении.
Представленный проект закона Республики Абхазия "Об оказании государственных услуг" разработан в рамках общей концепции, направленной на создание условий, которые могли бы способствовать снижению административной и бюрократической нагрузки на граждан, привлечению инвестиций и развитию экономики страны, в частности путем совершенствования действующего законодательства, говорится в пояснительной записке.
Структура законопроекта включает в себя шесть глав, объединяющих 24 статьи.
Согласно документу в Абхазии могут создать многофункциональные центры, оказывающие госуслуги по принципу "одного окна" (МФЦ).
"Реализация таких центров будет способствовать сокращению сроков предоставления государственных услуг, снижению очередей и в конечном итоге повышению уровня удовлетворенности граждан работой органов государственной власти, а также упрощению процесса получения гражданами госуслуг", – говорится в документе.
В перспективе МФЦ будут оказывать услуги в том числе в электронной форме.
МФЦ обеспечивает эффективное взаимодействие между гражданами и органами исполнительной власти, а также органами власти между собой (межведомственное взаимодействие).
Граждане будут обращаться в МФЦ дважды: подавать документы на оказание услуг и получать услугу.
Основные функции МФЦ.
прием запросов заявителей о предоставлении государственных услуг;
представление интересов заявителей при взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления, а также организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг;
представление интересов государственных органов, органов местного самоуправления при взаимодействии с заявителями;
информирование заявителей о порядке предоставления государственных услуг в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении госуслуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных услуг;
выдача заявителям документов по результатам предоставления государственных услуг и. т. д.