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В Абхазии могут создать многофункциональные центры по принципу "одного окна"

В Абхазии могут создать многофункциональные центры по принципу "одного окна"

Принятие законопроекта отвечает существующим социально-экономическим реалиям и требованиям развития отношений в сфере оказания государственных услуг. 26.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-26T17:00+0300

2023-07-26T17:00+0300

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проект закона Республики Абхазия "Об оказании государственных услуг" в первом чтении. Представленный проект закона Республики Абхазия "Об оказании государственных услуг" разработан в рамках общей концепции, направленной на создание условий, которые могли бы способствовать снижению административной и бюрократической нагрузки на граждан, привлечению инвестиций и развитию экономики страны, в частности путем совершенствования действующего законодательства, говорится в пояснительной записке. Структура законопроекта включает в себя шесть глав, объединяющих 24 статьи. Согласно документу в Абхазии могут создать многофункциональные центры, оказывающие госуслуги по принципу "одного окна" (МФЦ). В перспективе МФЦ будут оказывать услуги в том числе в электронной форме. МФЦ обеспечивает эффективное взаимодействие между гражданами и органами исполнительной власти, а также органами власти между собой (межведомственное взаимодействие).Граждане будут обращаться в МФЦ дважды: подавать документы на оказание услуг и получать услугу. Основные функции МФЦ.

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