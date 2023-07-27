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Бжания проверил ход работ по благоустройству парка имени Тараса Шамба в Сухуме

Бжания проверил ход работ по благоустройству парка имени Тараса Шамба в Сухуме

Президент Абхазии Аслан Бжания продолжает инспекционные поездки по районам и городам республики. 27.07.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухум

администрация города сухум

абхазия

аслан бжания

абхазия: благоустройство районов и городов

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проверил ход работ по благоустройству парка имени Тараса Шамба в Сухуме. Как рассказал директор "Горстройпроекта" администрациии Сухума Астамур Пипия, сейчас в парке укладывают брусчатку, устанавливают бордюры и убирают территорию. В парке восстановят фонтан, рыбок из которого временно переселили в фонтан парка имени Шинкуба. "Чтобы вода, которая будет в чаше, фильтровалась и очищалась в нем установят насос и фильтры", – подчеркнул он. Работы завершат до Дня Победы 30 сентября. Сметная стоимость – 17 миллионов 936 тысяч рублей.

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сухум, администрация города сухум, абхазия, аслан бжания, абхазия: благоустройство районов и городов