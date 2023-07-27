https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/bzhaniya-proveril-khod-rabot-po-blagoustroystvu-parka-imeni-tarasa-shamba-v-sukhume-1047143395.html
Бжания проверил ход работ по благоустройству парка имени Тараса Шамба в Сухуме
Бжания проверил ход работ по благоустройству парка имени Тараса Шамба в Сухуме
Президент Абхазии Аслан Бжания продолжает инспекционные поездки по районам и городам республики. 27.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-27T10:16+0300
2023-07-27T10:16+0300
2023-07-27T10:51+0300
в абхазии
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абхазия
аслан бжания
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проверил ход работ по благоустройству парка имени Тараса Шамба в Сухуме. Как рассказал директор "Горстройпроекта" администрациии Сухума Астамур Пипия, сейчас в парке укладывают брусчатку, устанавливают бордюры и убирают территорию. В парке восстановят фонтан, рыбок из которого временно переселили в фонтан парка имени Шинкуба. "Чтобы вода, которая будет в чаше, фильтровалась и очищалась в нем установят насос и фильтры", – подчеркнул он. Работы завершат до Дня Победы 30 сентября. Сметная стоимость – 17 миллионов 936 тысяч рублей.
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сухум, администрация города сухум, абхазия, аслан бжания, абхазия: благоустройство районов и городов
сухум, администрация города сухум, абхазия, аслан бжания, абхазия: благоустройство районов и городов
Бжания проверил ход работ по благоустройству парка имени Тараса Шамба в Сухуме
10:16 27.07.2023 (обновлено: 10:51 27.07.2023)
Президент Абхазии Аслан Бжания продолжает инспекционные поездки по районам и городам республики.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проверил ход работ по благоустройству парка имени Тараса Шамба в Сухуме.
Как рассказал директор "Горстройпроекта" администрациии Сухума Астамур Пипия, сейчас в парке укладывают брусчатку, устанавливают бордюры и убирают территорию.
"Помимо этого, проложили дренажные трубы, чтобы не стояла вода в зеленых зонах. Вода не будет собираться, она будет уходить в центральную ливневку", – отметил Пипия.
В парке восстановят фонтан, рыбок из которого временно переселили в фонтан парка имени Шинкуба.
"Чтобы вода, которая будет в чаше, фильтровалась и очищалась в нем установят насос и фильтры", – подчеркнул он.
Работы завершат до Дня Победы 30 сентября. Сметная стоимость – 17 миллионов 936 тысяч рублей.