https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/delo-o-genotside-osetinskogo-naroda-so-storony-gruzii-sostavilo-bolee-300-tomov-1047139927.html

Дело о геноциде осетинского народа со стороны Грузии составило более 300 томов

Дело о геноциде осетинского народа со стороны Грузии составило более 300 томов

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из реактивных систем залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили... 27.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-27T09:35+0300

2023-07-27T09:35+0300

2023-07-27T10:20+0300

цхинвал

южная осетия

грузия

геноциды

политика

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Более 300 томов насчитывает дело о геноциде осетинского народа со стороны Грузии с 2008 года, заявил генеральный прокурор Южной Осетии Григорий Собаев на встрече с президентом республики Аланом Гаглоевым.Он отметил, что объявлен розыск всех причастных лиц, проводятся соответствующие мероприятия. Фигурантами уголовного дела по факту геноцида осетинского народа со стороны Грузии являются экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и другие должностные лица, принимавшие участие в событиях августа 2008 года.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из реактивных систем залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210808/1032996395.html

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