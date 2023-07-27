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Дело о геноциде осетинского народа со стороны Грузии составило более 300 томов
Дело о геноциде осетинского народа со стороны Грузии составило более 300 томов
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из реактивных систем залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили... 27.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-27T09:35+0300
2023-07-27T09:35+0300
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Более 300 томов насчитывает дело о геноциде осетинского народа со стороны Грузии с 2008 года, заявил генеральный прокурор Южной Осетии Григорий Собаев на встрече с президентом республики Аланом Гаглоевым.Он отметил, что объявлен розыск всех причастных лиц, проводятся соответствующие мероприятия. Фигурантами уголовного дела по факту геноцида осетинского народа со стороны Грузии являются экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и другие должностные лица, принимавшие участие в событиях августа 2008 года.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из реактивных систем залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210808/1032996395.html
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цхинвал, южная осетия, грузия, геноциды, политика
Дело о геноциде осетинского народа со стороны Грузии составило более 300 томов
09:35 27.07.2023 (обновлено: 10:20 27.07.2023)
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из реактивных систем залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Более 300 томов насчитывает дело о геноциде осетинского народа со стороны Грузии с 2008 года, заявил генеральный прокурор Южной Осетии Григорий Собаев на встрече с президентом республики Аланом Гаглоевым.
Он отметил, что объявлен розыск всех причастных лиц, проводятся соответствующие мероприятия.
"Расследование не останавливается и ведется с 2008 года безостановочно, насчитывает более 300 томов. Граждане постоянно обращаются, до сих пор обнаруживаются места захоронения. Группы выезжают на место и проводят экспертизы по идентификации обнаруженных останков. Потерпевшие граждане ввиду необходимости получения определенных справок обращаются к следователям, появляются новые потерпевшие, устанавливаются новые обстоятельства, продолжает оцениваться ущерб, полученный гражданами", – сказал Собаев.
Фигурантами уголовного дела по факту геноцида осетинского народа со стороны Грузии являются экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и другие должностные лица, принимавшие участие в событиях августа 2008 года.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из реактивных систем залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.