Доходная часть бюджета Сухума за полгода перевыполнена на 24%

"Бюджет Сухума на 2023 год был принят в размере 1 миллиард 428 миллионов 400 тысяч рублей. В связи с тем, что в первые пять месяцев шли с опережением, и у нас оставался переходящий остаток на 1 января 2023 года 183 миллиона рублей, при поддержке депутатов местного Собрания бюджет был пересмотрен. По доходам в 1 миллиард 580 миллионов рублей, по расходам в 1 миллиард 763 миллиона 320 тысяч рублей", – рассказал Эшба.