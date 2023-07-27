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Доходная часть бюджета Сухума за полгода перевыполнена на 24%
Доходная часть бюджета Сухума за полгода перевыполнена на 24%
Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с работниками администрации Сухума. 27.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-27T12:55+0300
2023-07-27T12:55+0300
2023-07-27T13:10+0300
в абхазии
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беслан эшба
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Глава столицы Беслан Эшба рассказал о доходах и расходах за первое полугодие 2023 года. Из Российской Федерации на доплату социального блока выделено 92 миллиона рублей субсидий. Из резервного фонда президента выделено 18 миллионов 280 тысяч рублей, эти деньги пошли на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Доходная часть бюджета Сухума за первое полугодие 2023 года выполнена на 124%. При плане 579 миллионов 855 тысяч рублей, поступило 718 миллионов 219 тысяч рублей. Расходная часть бюджета Сухума за первое полугодие 2023 года составила 82,3%, при плане 947 миллионов рублей потратили 779 миллионов рублей.
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сухум, администрация города сухум, абхазия, беслан эшба, аслан бжания
сухум, администрация города сухум, абхазия, беслан эшба, аслан бжания
Доходная часть бюджета Сухума за полгода перевыполнена на 24%
12:55 27.07.2023 (обновлено: 13:10 27.07.2023)
Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с работниками администрации Сухума.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Глава столицы Беслан Эшба рассказал о доходах и расходах за первое полугодие 2023 года.
"Бюджет Сухума на 2023 год был принят в размере 1 миллиард 428 миллионов 400 тысяч рублей. В связи с тем, что в первые пять месяцев шли с опережением, и у нас оставался переходящий остаток на 1 января 2023 года 183 миллиона рублей, при поддержке депутатов местного Собрания бюджет был пересмотрен. По доходам в 1 миллиард 580 миллионов рублей, по расходам в 1 миллиард 763 миллиона 320 тысяч рублей", – рассказал Эшба.
Из Российской Федерации на доплату социального блока выделено 92 миллиона рублей субсидий.
Из резервного фонда президента выделено 18 миллионов 280 тысяч рублей, эти деньги пошли на ликвидацию последствий стихийных бедствий.
Доходная часть бюджета Сухума за первое полугодие 2023 года выполнена на 124%. При плане 579 миллионов 855 тысяч рублей, поступило 718 миллионов 219 тысяч рублей.
Расходная часть бюджета Сухума за первое полугодие 2023 года составила 82,3%, при плане 947 миллионов рублей потратили 779 миллионов рублей.