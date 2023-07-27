https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/dzhergeniya-v-abkhazii-nachinaet-ischezat-institut-lesnikov-i-lesnichikh--1047133902.html

Джергения: в Абхазии начинает исчезать институт лесников и лесничих

Джергения: в Абхазии начинает исчезать институт лесников и лесничих

Какие профилактические меры предпринимаются, чтобы избежать пожаров в засушливое время года, как вести себя на природе в сезон пикников, чтобы не стать... 27.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-27T12:25+0300

2023-07-27T12:25+0300

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Джергения: в Абхазии начинает исчезать институт лесников и лесничих Джергения: в Абхазии начинает исчезать институт лесников и лесничих

Какие профилактические меры предпринимаются, чтобы избежать пожаров в засушливое время года, как вести себя на природе в сезон пикников, чтобы не стать виновником возникновения пожара? Об этом и о ситуации с лесниками в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал директор Пицундо-Мюссерского заповедника Борис Джергения.Лесные пожары бушуют в Турции, Греции и Италии. Людей эвакуируют из населенных пунктов. Причиной большинства пожаров является человек, уверен лесник со стажем Борис Джергения. Он рассказал, какая работа проводится в засушливый период, чтобы сберечь заповедник от пожара."Мы как на пороховой бочке. Хвойный лес, как в Пицундо-Мюссерском заповеднике, в засушливую погоду очень опасен. На территории заповедника стоят знаки, что нельзя разжигать костры, ездить на машине, но не все это понимают. Окурок выбросил, спичку не потушил, костры, мангалы – все это представляет угрозу. Если вдруг на территории заповедника вспыхнет пожар, то от Пицунды ничего не останется. На хвое может возникнуть верховой пожар, он гораздо опаснее, и нашими силами уже ничего не сделаешь", – отметил Джергения.Говоря о рычагах воздействия на граждан, Джергения объяснил, что на сегодняшний день они могут констатировать факт нарушения и передать в соответствующие органы. В советское время лесники выписывали штрафы, вспоминает он.Директор Пицундо-Мюссерского заповедника рассказал, что количества лесников для обхода территории достаточно, все сотрудник на страже, однако не на всех участках такая ситуация."Лесхозы совместно с администрациями сел должны работать на профилактику пожаров. Должен быть пожарный сторож, как в советское время. В каждом селе нужна группа из 10 человек. Мы нанимали людей на пожароопасное время и платили копейки, но человек чувствовал ответственность, и туда шли люди. У нас начинает исчезать институт лесников и лесничих. Мы их обезличили, и труд не оплачиваем", – отметил Джергения.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, лесные пожары, лесные пожары в абхазии, заповедники, аудио