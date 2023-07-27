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Глава Сухума рассказал, в чем видит будущее медицины
Глава Сухума рассказал, в чем видит будущее медицины
В прошлом году бюджет здравоохранения в Сухуме составил 210 миллионов 980 тысяч рублей, в этом году 223 миллиона рублей. Увеличили на 22,6 миллиона рублей. 27.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-27T14:10+0300
2023-07-27T14:10+0300
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба рассказал о планах развивать страховую медицину в столице Абхазии. Он отметил, что в республике до сих пор не тарифицированы медицинские услуги. Бюджет здравоохранения в Сухуме 223 миллиона рублей в этом году. Медперсонал столицы – 649 работников с зарплатой 26,3 тысячи рублей, средний медперсонал – 328 человек с зарплатой 18 тысяч рублей.
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сухум, администрация города сухум, медицина, абхазия
сухум, администрация города сухум, медицина, абхазия
Глава Сухума рассказал, в чем видит будущее медицины
В прошлом году бюджет здравоохранения в Сухуме составил 210 миллионов 980 тысяч рублей, в этом году 223 миллиона рублей. Увеличили на 22,6 миллиона рублей.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба рассказал о планах развивать страховую медицину в столице Абхазии.
Он отметил, что в республике до сих пор не тарифицированы медицинские услуги.
"Мы можем предложить Кабинету министров на рассмотрение, чтобы можно было на фоне бесплатных услуг, которые есть, создать еще и платные. Мы еще хотели бы на примере города Сухум ввести страховую медицину. Есть определенная практика других стран, я участвовал в специальной поездке по поручению президента. Там формируется страховая картина за счет потребителей и за счет государства – совместно. Есть такое предложение, потому что без страховой медицины говорить о том, что вся медицина должна быть платная или бесплатная, такой перспективы мы не видим. В будущем здравоохранение, мы считаем, за медицинской страховкой", – отметил Эшба.
Бюджет здравоохранения в Сухуме 223 миллиона рублей в этом году. Медперсонал столицы – 649 работников с зарплатой 26,3 тысячи рублей, средний медперсонал – 328 человек с зарплатой 18 тысяч рублей.