Глава Сухума рассказал, в чем видит будущее медицины

"Мы можем предложить Кабинету министров на рассмотрение, чтобы можно было на фоне бесплатных услуг, которые есть, создать еще и платные. Мы еще хотели бы на примере города Сухум ввести страховую медицину. Есть определенная практика других стран, я участвовал в специальной поездке по поручению президента. Там формируется страховая картина за счет потребителей и за счет государства – совместно. Есть такое предложение, потому что без страховой медицины говорить о том, что вся медицина должна быть платная или бесплатная, такой перспективы мы не видим. В будущем здравоохранение, мы считаем, за медицинской страховкой", – отметил Эшба.