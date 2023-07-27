https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/gosudarstvennoy-veterinarnoy-sluzhbe-vydelyat-840-tysyach-rubley-na-reagenty-1047148863.html
Государственной ветеринарной службе выделят 840 тысяч рублей на реагенты
Государственной ветеринарной службе выделят 840 тысяч рублей на реагенты
Кабмин Абхазии внес изменения в целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2023 год". 27.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-27T11:24+0300
2023-07-27T11:24+0300
2023-07-27T12:21+0300
в абхазии
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ветеринарные службы
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. В программу "Развитие сельского хозяйства на 2023 год" введена статья по приобретению реагентов для лаборатории Государственной ветеринарной службу, на которую выделено 840 000 рублей. Реагенты будут поставлены из России. По словам министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, это не дополнительные средства, для Ветеринарной службы были выделены средства в рамках бюджета программы после перераспределения бюджета из других направлений.Источники финансирования программы – средства республиканского бюджета.
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кабмин абхазии, ветеринарные службы, абхазия
кабмин абхазии, ветеринарные службы, абхазия
Государственной ветеринарной службе выделят 840 тысяч рублей на реагенты
11:24 27.07.2023 (обновлено: 12:21 27.07.2023)
Кабмин Абхазии внес изменения в целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2023 год".
СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. В программу "Развитие сельского хозяйства на 2023 год" введена статья по приобретению реагентов для лаборатории Государственной ветеринарной службу, на которую выделено 840 000 рублей.
Реагенты будут поставлены из России.
По словам министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, это не дополнительные средства, для Ветеринарной службы были выделены средства в рамках бюджета программы после перераспределения бюджета из других направлений.
Источники финансирования программы – средства республиканского бюджета.