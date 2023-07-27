https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/gosudarstvennoy-veterinarnoy-sluzhbe-vydelyat-840-tysyach-rubley-na-reagenty-1047148863.html

Государственной ветеринарной службе выделят 840 тысяч рублей на реагенты

Государственной ветеринарной службе выделят 840 тысяч рублей на реагенты

Кабмин Абхазии внес изменения в целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2023 год". 27.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-27T11:24+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. В программу "Развитие сельского хозяйства на 2023 год" введена статья по приобретению реагентов для лаборатории Государственной ветеринарной службу, на которую выделено 840 000 рублей. Реагенты будут поставлены из России. По словам министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, это не дополнительные средства, для Ветеринарной службы были выделены средства в рамках бюджета программы после перераспределения бюджета из других направлений.Источники финансирования программы – средства республиканского бюджета.

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