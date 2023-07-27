https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/grazhdanin-i-nachalnik-latipov-o-rabote-kpp-na-gosgranitse-abkhazii--1047161735.html

Гражданин и начальник: Латипов о работе КПП на госгранице Абхазии

Гражданин и начальник: Латипов о работе КПП на госгранице Абхазии

26 июля президент Аслан Бжания провел выездное совещание на КПП "Псоу". Он проинспектировал недавно построенный служебный комплекс погранотряда Службы... 27.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-27T16:50+0300

2023-07-27T16:50+0300

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Гражданин и начальник: Латипов о работе КПП на госгранице Абхазии Гражданин и начальник: Латипов о работе КПП на госгранице Абхазии

26 июля президент Аслан Бжания провел выездное совещание на КПП "Псоу". Он проинспектировал недавно построенный служебный комплекс погранотряда Службы госбезопасности Абхазии, а также территорию автовокзала. Об итогах встречи с президентом, о ситуации на контрольно-пропускных пунктах, в эфире радио Sputnik рассказал начальник погранотряда СГБ Рустам Латипов. Как рассказал Латипов, по указанию президента проводилась работа по строительству и вводу в эксплуатациюна КПП здания погранотряда СГБ. "Это событие невозможно недооценить, поскольку таких условий для несения пограничными нарядами службы на КПП не было никогда за все время существования КПП", – отметил Латипов.Реконструкцию КПП планируют провести и на восточной границе Абхазии. Подробности слушайте в аудиофайле.

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