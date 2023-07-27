https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/grazhdanin-i-nachalnik-latipov-o-rabote-kpp-na-gosgranitse-abkhazii--1047161735.html
Гражданин и начальник: Латипов о работе КПП на госгранице Абхазии
Гражданин и начальник: Латипов о работе КПП на госгранице Абхазии
26 июля президент Аслан Бжания провел выездное совещание на КПП "Псоу". Он проинспектировал недавно построенный служебный комплекс погранотряда Службы... 27.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-27T16:50+0300
2023-07-27T16:50+0300
2023-07-27T18:15+0300
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Гражданин и начальник: Латипов о работе КПП на госгранице Абхазии
Гражданин и начальник: Латипов о работе КПП на госгранице Абхазии
26 июля президент Аслан Бжания провел выездное совещание на КПП "Псоу". Он проинспектировал недавно построенный служебный комплекс погранотряда Службы госбезопасности Абхазии, а также территорию автовокзала. Об итогах встречи с президентом, о ситуации на контрольно-пропускных пунктах, в эфире радио Sputnik рассказал начальник погранотряда СГБ Рустам Латипов. Как рассказал Латипов, по указанию президента проводилась работа по строительству и вводу в эксплуатациюна КПП здания погранотряда СГБ. "Это событие невозможно недооценить, поскольку таких условий для несения пограничными нарядами службы на КПП не было никогда за все время существования КПП", – отметил Латипов.Реконструкцию КПП планируют провести и на восточной границе Абхазии. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, гражданин и начальник, абхазия, кпп "псоу", государственная граница, пограничники, аудио
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, кпп "псоу", государственная граница, пограничники, аудио
26 июля президент Аслан Бжания провел выездное совещание на КПП "Псоу". Он проинспектировал недавно построенный служебный комплекс погранотряда Службы госбезопасности Абхазии, а также территорию автовокзала. Об итогах встречи с президентом, о ситуации на контрольно-пропускных пунктах, в эфире радио Sputnik рассказал начальник погранотряда СГБ Рустам Латипов.
Как рассказал Латипов, по указанию президента проводилась работа по строительству и вводу в эксплуатациюна КПП здания погранотряда СГБ.
"Это событие невозможно недооценить, поскольку таких условий для несения пограничными нарядами службы на КПП не было никогда за все время существования КПП", – отметил Латипов.
Реконструкцию КПП планируют провести и на восточной границе Абхазии.
Подробности слушайте в аудиофайле
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