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Кабмин Абхазии увеличил цены на хлеб
Кабмин Абхазии увеличил цены на хлеб
Кабмин Абхазии принял постановление о государственном регулировании цен на хлеб и муку. 27.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-27T11:34+0300
2023-07-27T11:34+0300
2023-07-27T12:19+0300
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кабмин абхазии
хлеб
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабмин Абхазии установил максимальные оптовые и розничные цены на хлеб. В постановлении говорится, что, если цены на сырье при производстве хлеба изменятся более чем на 10% от тех, которые были при установлении цен на хлеб, то Госстандарт вправе "применять повышающий коэффициент" при расчете новой цены, но не выше 10%. Также постановлением установлена предельная оптовая торговая наценка на пшеничную муку, исчисляемую относительно ее таможенной стоимости при ввозе на территорию Республики Абхазия, в размере 15%.
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абхазия, кабмин абхазии, хлеб
абхазия, кабмин абхазии, хлеб
Кабмин Абхазии увеличил цены на хлеб
11:34 27.07.2023 (обновлено: 12:19 27.07.2023)
Кабмин Абхазии принял постановление о государственном регулировании цен на хлеб и муку.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабмин Абхазии установил максимальные оптовые и розничные цены на хлеб.
Цена за 1 кг хлеба из муки высшего сорта составит 50 рублей, за 0,6 кг - 30 рублей.
За 1 кг хлеба из муки второго сорта – 47 рублей, 0,6 кг – 28 рублей.
В постановлении говорится, что, если цены на сырье при производстве хлеба изменятся более чем на 10% от тех, которые были при установлении цен на хлеб, то Госстандарт вправе "применять повышающий коэффициент" при расчете новой цены, но не выше 10%.
Также постановлением установлена предельная оптовая торговая наценка на пшеничную муку, исчисляемую относительно ее таможенной стоимости при ввозе на территорию Республики Абхазия, в размере 15%.