https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/kabmin-abkhazii-uvelichil-tseny-na-khleb--1047149118.html

Кабмин Абхазии увеличил цены на хлеб

Кабмин Абхазии увеличил цены на хлеб

Кабмин Абхазии принял постановление о государственном регулировании цен на хлеб и муку. 27.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-27T11:34+0300

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абхазия

кабмин абхазии

хлеб

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабмин Абхазии установил максимальные оптовые и розничные цены на хлеб. В постановлении говорится, что, если цены на сырье при производстве хлеба изменятся более чем на 10% от тех, которые были при установлении цен на хлеб, то Госстандарт вправе "применять повышающий коэффициент" при расчете новой цены, но не выше 10%. Также постановлением установлена предельная оптовая торговая наценка на пшеничную муку, исчисляемую относительно ее таможенной стоимости при ввозе на территорию Республики Абхазия, в размере 15%.

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