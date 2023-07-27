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Кабмин внес правки в дисциплинарный устав органов внутренних дел Абхазии

Кабмин внес правки в дисциплинарный устав органов внутренних дел Абхазии

Кабинет министров Абхазии внес изменения в постановление об утверждении Дисциплинарного устава органов внутренних дел Абхазии. 27.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-27T11:44+0300

2023-07-27T11:44+0300

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабмин Абхазии определил условия наложения дисциплинарных взысканий в отношении сотрудников органов внутренних дел.Если проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело – не позднее одного месяца со дня окончания проверки. Дисциплинарное взыскание по ходатайству товарищеского суда должно быть наложено не позднее месяца с момента поступления решения товарищеского суда. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено, если со дня совершения проступка прошло более шести месяцев. Контроль за исполнением возложен на Министерство внутренних дел Абхазии.

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