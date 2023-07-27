Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/kabmin-vnes-pravki-v-distsiplinarnyy-ustav-organov-vnutrennikh-del-abkhazii-1047149987.html
Кабмин внес правки в дисциплинарный устав органов внутренних дел Абхазии
Кабмин внес правки в дисциплинарный устав органов внутренних дел Абхазии
Кабинет министров Абхазии внес изменения в постановление об утверждении Дисциплинарного устава органов внутренних дел Абхазии. 27.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-27T11:44+0300
2023-07-27T12:18+0300
в абхазии
кабмин абхазии
абхазия
правоохранительные органы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0a/1045192271_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_79b2fb1a9f9c0b567d0a175f400a23a9.jpg
СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабмин Абхазии определил условия наложения дисциплинарных взысканий в отношении сотрудников органов внутренних дел.Если проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело – не позднее одного месяца со дня окончания проверки. Дисциплинарное взыскание по ходатайству товарищеского суда должно быть наложено не позднее месяца с момента поступления решения товарищеского суда. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено, если со дня совершения проступка прошло более шести месяцев. Контроль за исполнением возложен на Министерство внутренних дел Абхазии.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0a/1045192271_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e534d29c53b436e6a2797c9c45f09f20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кабмин абхазии, абхазия, правоохранительные органы
кабмин абхазии, абхазия, правоохранительные органы

Кабмин внес правки в дисциплинарный устав органов внутренних дел Абхазии

11:44 27.07.2023 (обновлено: 12:18 27.07.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Кабинет Министров Абхазии
Кабинет Министров Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.07.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Кабинет министров Абхазии внес изменения в постановление об утверждении Дисциплинарного устава органов внутренних дел Абхазии.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабмин Абхазии определил условия наложения дисциплинарных взысканий в отношении сотрудников органов внутренних дел.
Дисциплинарное взыскание должно назначаться до истечения 10 дней со дня, когда начальнику стало известно о проступке.
Если проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело – не позднее одного месяца со дня окончания проверки.
Дисциплинарное взыскание по ходатайству товарищеского суда должно быть наложено не позднее месяца с момента поступления решения товарищеского суда.
Дисциплинарное взыскание не может быть наложено, если со дня совершения проступка прошло более шести месяцев.
Контроль за исполнением возложен на Министерство внутренних дел Абхазии.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0