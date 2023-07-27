https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/khutaba-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-klevetu-v-internete-s-yavleniem-nado-borotsya--1047148298.html

Хутаба об уголовной ответственности за клевету в Интернете: с явлением надо бороться

Хутаба об уголовной ответственности за клевету в Интернете: с явлением надо бороться

Что предполагают изменения, внесенные Парламентом в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство республики в отношении клеветы в Интернете, и как эти... 27.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-27T14:55+0300

2023-07-27T14:55+0300

2023-07-27T14:59+0300

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Хутаба об уголовной ответственности за клевету в Интернете: с явлением надо бороться Хутаба об уголовной ответственности за клевету в Интернете: с явлением надо бороться

Парламент Абхазии принял в окончательном чтении поправки в некоторые законодательные акты. В частности, внесены изменения в нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства республики, за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет".Статья о клевете в Уголовном кодекса и раньше была, добавили и статью о клевете в социальных сетях, отметил Хутаба в эфире радио. Если раньше говорили о средствах массовой информации, то сейчас в Интернете тоже, пояснил он."Сам проект закона пришел из Администрации президента. Изначально, в подавляющем большинстве депутаты были не против, поскольку действующая редакция позволяла уйти от ответственности очень многим людям, которые занимались клеветой в Интернете. Все придерживались такой точки зрения, что и в Интернете с этим явлением необходимо бороться", – сказал Хутаба.Говоря о том, как норма будет работать в Абхазии, депутат отметил, что несмотря на то, что оскорблений много в социальных сетях, редко, когда люди обращаются к такому формату наказания для нарушителя."Клевета – трудно доказуемая статья. Здесь обязательно должно присутствовать именно заведомо ложное сообщение о каком-либо событии, то есть органам следствия необходимо будет доказывать, что лицо обвиняемое в клевете, действовало, зная о том, что данная информация недостоверная, и при этом информация оскорбляет, унижает честь, достоинство человека. Для того чтобы доказать клевету, органам следствия нужно провести очень серьезную работу. В Абхазии за все это время я знаю одно-два дела, когда клевета была доказана. Тот факт, что она трудно доказуема приведет к тому, что сама статья будет заводится крайне редко. Несмотря на то, что оскорблений много в Интернете, редко когда люди обращаются к такому формату наказания для нарушителя", – отметил Хутаба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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