https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/pokazateli-za-polgoda-prezident-provel-soveschanie-v-administratsii-sukhuma--1047165205.html

Показатели за полгода: президент провел совещание в администрации Сухума

Показатели за полгода: президент провел совещание в администрации Сухума

Президент Абхазии Аслан Бжания продолжил инспекции строящихся объектов в республике. 27.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-27T18:15+0300

2023-07-27T18:15+0300

2023-07-27T19:27+0300

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беслан эшба

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27 июля глава государства побывал на объектах, которые расположены в Сухуме. Затем состоялось совещание в столичной администрации, где были озвучены итоги работы в первом полугодии 2023 года.Бадрак Авидзба, SputnikСтроящиеся объекты СухумаПрезидент Абхазии проверил ход работ по благоустройству парка имени Тараса Шамба в Сухуме, которые продолжаются с апреля этого года. Глава государства прошелся по парку, поинтересовался в какие сроки будут завершены ремонтно-восстановительные работы. Глава столичной администрации проинформировал Аслана Бжания, что работы будут завершены до 30 сентября.Директор "Горстройпроекта" администрации Сухума Астамур Пипия рассказал, что сейчас в парке укладывают брусчатку, устанавливают бордюры и убирают территорию. В парке восстановят фонтан, рыбок из которого временно переселили в фонтан парка имени Шинкуба. Работы завершат до Дня Победы 30 сентября. Сметная стоимость – 17 миллионов 936 тысяч рублей.Бжания также проинспектировал работы на смотровой площадке на Сухумской горе и Красном мосту. Глава администрации Беслан Эшба сообщил, что работы также будут завершены ко Дню Победы."Красный мост - это место, где наши бойцы приняли первый бой. Оно является историко-культурным наследием. Администрация приняла решение к 30-летию Победы восстановить Красный мост и постараться максимально сохранить его былой вид", – сказал глава столицы.Президент проверил ход работ по восстановлению объектов на территории бывших санаториев МВО и ПВО.Управляющая отелями Юлия Кулиева рассказала, что к концу нынешнего года планируют запустить бассейн, который будет открыт как для гостей комплекса, так и для всех горожан, причем на бесплатной основе. Кулиева рассказала, что шестиэтажное здание на территории и несколько двухэтажных зданий сейчас находятся на стадии реконструкции. Идет очистка территории, рабочие убирают мусор.Кроме того, на территории ПВО откроется клиника инновационной косметологии и пластической хирургии.Оба санатория, ПВО и МВО, вместе со всеми сопутствующими объектами инфраструктуры переданы предпринимателям Сичинава, которые восстанавливают и вводят в эксплуатацию не функционировавшие на протяжении десятков лет санатории. Согласно плану работ, набережная санаториев будет открыта для жителей города и соединена с набережной Махаджиров пешеходным мостом через реку Басла. Остальная территория санаториев будет использоваться по прямому назначению.Совещание в администрации столицыЗавершив осмотр объектов, президент направился на встречу в администрацию Сухума. Глава столицы Беслан Эшба выступил с докладом, посвященным итогам работы за первое полугодие 2023 года. Он подчеркнул, что по переписи 2011 года население столицы достигало более 65 тысяч человек, однако, по данным администрации, численность увеличилась и составляет более 70 тысяч человек.В столице зарегистрировано более двух тысяч юридических лиц, при этом действующих – 1269. Индивидуальных предпринимателей в Сухуме 3600 человек, бюджетников в столице 5700 человек.Глава Администрации столицы также рассказал о доходах и расходах за первое полугодие 2023 года."Бюджет Сухума на 2023 год был принят в размере 1 миллиард 428 миллионов 400 тысяч рублей. В связи с тем, что в первые пять месяцев шли с опережением, и у нас оставался переходящий остаток на 1 января 2023 года 183 миллиона рублей, при поддержке депутатов местного Собрания бюджет был пересмотрен. По доходам в 1 миллиард 580 миллионов рублей, по расходам в 1 миллиард 763 миллиона 320 тысяч рублей", – рассказал Эшба.Из резервного фонда президента выделено 18 миллионов 280 тысяч рублей, эти деньги пошли на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Доходная часть бюджета Сухума за первое полугодие 2023 года выполнена на 124%. При плане 579 миллионов 855 тысяч рублей, поступило 718 миллионов 219 тысяч рублей.Расходная часть бюджета Сухума за первое полугодие 2023 года составила 82,3%, при плане 947 миллионов рублей потратили 779 миллионов рублей. Согласно индикативному плану, товарооборот в 2023 году в Сухуме составляет 46 миллиардов рублей, в прошлом эта цифра составляла 33 миллиарда рублей.Выручка за первое полугодие 2023 года от туризма составляет 95 миллионов 943 тысячи рублей, за аналогичный период 2022 года 88 миллионов 628 тысяч рублей. В Сухуму 116 туристических объектов и 3357 койко-мест.Обезьяний питомник посетило 7 тысяч 401 человек, в 2022 году за первые полгода было около 8,5 тысяч человек. Глава Сухума также привел данные по оплате за потребленную электроэнергию в первом полугодии 2023 года. Количество абонентов потребления по городу Сухум 26 тысяч 650 частных абонентов, 1600 индивидуальные предприниматели и 300 юридические лица. Оплата за шесть месяцев составило 105 миллионов рублей."Оплата юридическими лицами была осуществлена в размере 58 миллионов 970 тысяч рублей или 77%, физическими абонентами 22% собираемости. Общий процент собираемости составляет 35% за полугодие. Какова тенденция? Первое полугодие все-таки люди зарабатывают деньги, откладывают на потом, но июнь дал о себе знать, в июне общая собираемость составило 61%, то есть тенденция идет к выравниванию показателей", - сказал глава столицы.В Сухуме установлено 9200 новых приборов учета электроэнергии, до конца 2023 года будет установлено еще порядка двух тысяч, сообщил Беслан Эшба.Выйти на путь развитияВыслушав доклад главы столицы, Аслан Бжания поблагодарил за его содержательность и детальность. "Если есть динамика, это говорит о том, что те, кто занимается управленческой деятельностью, добросовестно подходят к своей работе", - заметил президент.При этом Бжания подчеркнул, что нерешенными остаются много вопросов, в их числе нехватка в столице детских садов, школ, не решена проблема твердых бытовых отходов, ремонта крыш и фасадов.Бжания усомнился в том, что граждане Абхазии, которые испытывают множество проблем, готовы в дальнейшем жить с ними."Те ребята, которые погибали за страну, у которых есть дети, матери, братья, сестра думали и надеялись на то, что в Абхазии все будет значительно лучше, чем было. В качестве примера мы можем привести пример, когда после Великой Отечественной войны, через 12 лет человек запустил искусственный спутник земли, в 1961 году Юрий Гагарин покорил космос. Конечно, у нас есть потенциал, но это еще не значит, что он работает на население, он может остаться неиспользованным, я знаю, что присутствующие хотят, чтобы все было хорошо, чтобы было лучше", - подчеркнул президент.Для того, чтобы Абхазия вырвалась вперед в экономическом плане, необходимо искать новые возможности, для этого нужно развивать в том числе туристическую сферу. Гостиниц в Абхазии для этого должно быть во много раз больше, отметил он."Государство должно быть побогаче, об этом идет речь, в целом тенденции положительные, еще раз за это хочу поблагодарить. Мы вчера были в Гагре, там ситуация неплохая и в Гудауте, но невозможно так же говорить о Ткуарчале. Собственная доходная часть целого района составляет 16 миллионов, это не в упрек, это у нас так экономика работает", - сказал он.Развитие экономики республики президент видит в привлечении инвестиций, которые будут способствовать росту благосостояния граждан Абхазии.

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абхазия, сухум, администрация города сухум, аслан бжания, беслан эшба, абхазия: благоустройство районов и городов