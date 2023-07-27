https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/putin-zayavil-chto-vsu-aktivizirovalis-na-zaporozhskom-napravlenii--1047159642.html

Путин заявил, что ВСУ активизировались на Запорожском направлении

Путин заявил, что ВСУ активизировались на Запорожском направлении

Противник применил большое количество бронетехники: 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. 27.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-27T16:10+0300

2023-07-27T16:10+0300

2023-07-27T16:38+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0d/1044113739_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_617e2f79528b0af7bfd0a2d63ace6757.jpg

СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Вооруженные силы Украины активизировали боевые действия, основные действия были на Запорожском направлении, сообщил президент России Владимир Путин на полях саммита "Россия – Африка".Президент отметил, что так называемое широкомасштабное контрнаступление началось с 4 июня, и это подтверждается реальными действиями в зоне соприкосновения.Все попытки украинского контрнаступления остановлены, противник не имел успеха и был отброшен, продолжил президент."Ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен. С большими потерями", – сказал Путин.

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

украина, владимир путин, россия