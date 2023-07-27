https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/putin-zayavil-chto-vsu-aktivizirovalis-na-zaporozhskom-napravlenii--1047159642.html
Путин заявил, что ВСУ активизировались на Запорожском направлении
Путин заявил, что ВСУ активизировались на Запорожском направлении
Противник применил большое количество бронетехники: 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. 27.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-27T16:10+0300
2023-07-27T16:10+0300
2023-07-27T16:38+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0d/1044113739_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_617e2f79528b0af7bfd0a2d63ace6757.jpg
СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Вооруженные силы Украины активизировали боевые действия, основные действия были на Запорожском направлении, сообщил президент России Владимир Путин на полях саммита "Россия – Африка".Президент отметил, что так называемое широкомасштабное контрнаступление началось с 4 июня, и это подтверждается реальными действиями в зоне соприкосновения.Все попытки украинского контрнаступления остановлены, противник не имел успеха и был отброшен, продолжил президент."Ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен. С большими потерями", – сказал Путин.
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0d/1044113739_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7ec55df645b5abbf5e67dd55f783953f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, владимир путин, россия
украина, владимир путин, россия
Путин заявил, что ВСУ активизировались на Запорожском направлении
16:10 27.07.2023 (обновлено: 16:38 27.07.2023)
Противник применил большое количество бронетехники: 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Вооруженные силы Украины активизировали боевые действия, основные действия были на Запорожском направлении, сообщил президент России Владимир Путин на полях саммита "Россия – Африка".
"Что касается последних дней, то, действительно, подтверждаем, что боевые действия активизированы. Существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара на запорожском направлении", — сказал Путин.
Президент отметил, что так называемое широкомасштабное контрнаступление началось с 4 июня, и это подтверждается реальными действиями в зоне соприкосновения.
Все попытки украинского контрнаступления остановлены, противник не имел успеха и был отброшен, продолжил президент.
"Ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен. С большими потерями", – сказал Путин.