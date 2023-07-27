Украинского агента задержали за попытку теракта на корабле Черноморского флота

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущим высокоточное ракетное вооружение. В результате проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота Российской Федерации, у которого изъято два самодельных взрывных устройства общей массой один килограмм в тротиловом эквиваленте", – говорится в сообщении.