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Украинского агента задержали за попытку теракта на корабле Черноморского флота
Украинского агента задержали за попытку теракта на корабле Черноморского флота
Он подозревается в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну. 27.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-27T13:35+0300
2023-07-27T13:35+0300
2023-07-27T13:59+0300
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Пресечена попытка спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота России, имеющем на вооружении высокоточное оружие, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.Принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 ("Террористический акт"), 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 275 ("Государственная измена"), 283 ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну") УК России.
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фсб, черное море, россия, украина
фсб, черное море, россия, украина
Украинского агента задержали за попытку теракта на корабле Черноморского флота
13:35 27.07.2023 (обновлено: 13:59 27.07.2023)
Он подозревается в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Пресечена попытка спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота России, имеющем на вооружении высокоточное оружие, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущим высокоточное ракетное вооружение. В результате проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота Российской Федерации, у которого изъято два самодельных взрывных устройства общей массой один килограмм в тротиловом эквиваленте", – говорится в сообщении.
Принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 ("Террористический акт"), 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 275 ("Государственная измена"), 283 ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну") УК России.