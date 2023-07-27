https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/zadolzhennost-za-elektroenergiyu-v-sukhume-za-polgoda-sostavila-bolee-200-millionov-rubley-1047162588.html
Задолженность за электроэнергию в Сухуме за полгода составила более 200 миллионов рублей
Задолженность за электроэнергию в Сухуме за полгода составила более 200 миллионов рублей
По данным "Черноморэнерго", в Сухуме 26 650 абонентов. 27.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-27T17:35+0300
2023-07-27T17:35+0300
2023-07-27T17:35+0300
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СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Более 200 миллионов рублей должны заплатить абоненты в Сухуме за потребленную в первом полугодии электроэнергию, рассказал на совещании с президентом глава города Беслан Эшба.По его словам, за шесть месяцев было начислено 308,5 млн руб за потребленную электроэнергию, оплачено 105,7 млн руб. Средний процент собираемости 35%. Юридические лица за полгода начислили 77,4 млн руб, оплачено 58,9 млн руб, собираемость составила 77%. Физические лица - 231,1 млн руб, оплачено 46,7 млн руб, что составляет 22% собираемости.За июнь этого года общая собираемость платы за электроэнергию составила 61% (юрлицами – 99%, физлицами - 42%).Эшба сообщил, что за время работы оперативного штаба по борьбе с майнингом было проведено 18 заседаний, составлено 127 актов, отключено от сетей 1856 майнинг-аппаратов.
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абхазия, сухум, администрация города сухум, беслан эшба, аслан бжания, электроэнергия
абхазия, сухум, администрация города сухум, беслан эшба, аслан бжания, электроэнергия
Задолженность за электроэнергию в Сухуме за полгода составила более 200 миллионов рублей
По данным "Черноморэнерго", в Сухуме 26 650 абонентов.
СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Более 200 миллионов рублей должны заплатить абоненты в Сухуме за потребленную в первом полугодии электроэнергию, рассказал на совещании с президентом глава города Беслан Эшба.
По его словам, за шесть месяцев было начислено 308,5 млн руб за потребленную электроэнергию, оплачено 105,7 млн руб. Средний процент собираемости 35%.
Юридические лица за полгода начислили 77,4 млн руб, оплачено 58,9 млн руб, собираемость составила 77%. Физические лица - 231,1 млн руб, оплачено 46,7 млн руб, что составляет 22% собираемости.
За июнь этого года общая собираемость платы за электроэнергию составила 61% (юрлицами – 99%, физлицами - 42%).
Потребление электроэнергии за шесть месяцев 2023 года составило 271 млн 999 тыс 163 кВт/ч. За аналогичный период 2022 года потребление составило – 341,4 млн кВт•ч, соответственно потребление сократилось на 69,4 млн кВт•ч.
Эшба сообщил, что за время работы оперативного штаба по борьбе с майнингом было проведено 18 заседаний, составлено 127 актов, отключено от сетей 1856 майнинг-аппаратов.