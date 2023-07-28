https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/bzhaniya-vstretilsya-s-predstavitelyami-federatsii-abkhazskikh-kulturnykh-tsentrov-v-turtsii-1047186307.html

Бжания встретился с представителями Федерации Абхазских культурных центров в Турции

Бжания встретился с представителями Федерации Абхазских культурных центров в Турции

Федерация абхазских культурных центров в Турции была создана в 2010 году. 28.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-28T17:30+0300

2023-07-28T17:30+0300

2023-07-28T18:26+0300

в абхазии

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями Федерации Абхазских культурных центров в Турции.На встрече обсудили актуальные вопросы экономики, внешней и внутренней политики. Был поднят вопрос открытия воздушного сообщения и правового статуса апартаментов. Президент рассказал о деталях реализуемых проектов. Глава Абхазфеда Мурат Махария заявил, что намерен выступить на телевидении с заявлением о поддержке курса проводимой политики главы государства. Он подчеркнул, что проживающие в Турции абхазы прежде всего заинтересованы в мире, стабильности и консолидации общества на их исторической Родине.Бжания заверил, что нацелен на конструктивное обсуждение законопроекта об апартаментах с народными избранниками, а депутаты могу вносить необходимые и обоснованные корректировки в проект. Он также подчеркнул, что никакой речи о продаже земли иностранным гражданам нет и не может быть.Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба, полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба, председатель Федерации Абхазских культурных центров в Турции (Абхазфед) Мурат Махария, глава Совета старейшин абхазской диаспоры в Турции Емит Атейба и Умит Ашуба.

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