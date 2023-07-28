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Бжания встретился с представителями Федерации Абхазских культурных центров в Турции
Бжания встретился с представителями Федерации Абхазских культурных центров в Турции
Федерация абхазских культурных центров в Турции была создана в 2010 году. 28.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-28T17:30+0300
2023-07-28T17:30+0300
2023-07-28T18:26+0300
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями Федерации Абхазских культурных центров в Турции.На встрече обсудили актуальные вопросы экономики, внешней и внутренней политики. Был поднят вопрос открытия воздушного сообщения и правового статуса апартаментов. Президент рассказал о деталях реализуемых проектов. Глава Абхазфеда Мурат Махария заявил, что намерен выступить на телевидении с заявлением о поддержке курса проводимой политики главы государства. Он подчеркнул, что проживающие в Турции абхазы прежде всего заинтересованы в мире, стабильности и консолидации общества на их исторической Родине.Бжания заверил, что нацелен на конструктивное обсуждение законопроекта об апартаментах с народными избранниками, а депутаты могу вносить необходимые и обоснованные корректировки в проект. Он также подчеркнул, что никакой речи о продаже земли иностранным гражданам нет и не может быть.Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба, полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба, председатель Федерации Абхазских культурных центров в Турции (Абхазфед) Мурат Махария, глава Совета старейшин абхазской диаспоры в Турции Емит Атейба и Умит Ашуба.
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турция, диаспора, абхазия, аслан бжания, политика
турция, диаспора, абхазия, аслан бжания, политика
Бжания встретился с представителями Федерации Абхазских культурных центров в Турции
17:30 28.07.2023 (обновлено: 18:26 28.07.2023)
Федерация абхазских культурных центров в Турции была создана в 2010 году.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями Федерации Абхазских культурных центров в Турции.
На встрече обсудили актуальные вопросы экономики, внешней и внутренней политики.
Был поднят вопрос открытия воздушного сообщения и правового статуса апартаментов. Президент рассказал о деталях реализуемых проектов.
"Представители диаспоры сообщили президенту о транслируемых в среде диаспоры опасениях, связанных с реализацией этих проектов, подчеркнув, что диаспоре периодически навязывается мнение чуть ли не о продаже Родины", – говорится в сообщении пресс-службы президента.
Глава Абхазфеда Мурат Махария заявил, что намерен выступить на телевидении с заявлением о поддержке курса проводимой политики главы государства.
Он подчеркнул, что проживающие в Турции абхазы прежде всего заинтересованы в мире, стабильности и консолидации общества на их исторической Родине.
Бжания заверил, что нацелен на конструктивное обсуждение законопроекта об апартаментах с народными избранниками, а депутаты могу вносить необходимые и обоснованные корректировки в проект.
Он также подчеркнул, что никакой речи о продаже земли иностранным гражданам нет и не может быть.
Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба, полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба, председатель Федерации Абхазских культурных центров в Турции (Абхазфед) Мурат Махария, глава Совета старейшин абхазской диаспоры в Турции Емит Атейба и Умит Ашуба.