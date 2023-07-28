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Часть Сухума останется без воды в субботу 29 июля
Часть Сухума останется без воды в субботу 29 июля
Специалисты будут ремонтировать водопровод на территории бывшего таксопарка. 28.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-28T19:45+0300
2023-07-28T19:45+0300
2023-07-28T19:55+0300
в абхазии
водоснабжение
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сухум
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СУХУМ, 28 июл – Spuntik. Часть Сухума останется без воды в субботу, 29 июля, сообщает Водоканал. Отключение связано с ремонтом водопровода диаметром 315 миллиметров на территории бывшего таксопарка, а также ремонтом и промывкой канализационного коллектора на улице Лакоба.Без воды с 00:00 до 24:00 29 июля останутся: Новый район, Старый поселок, улица Эшба, Колос, вокзал, центральная и нагорная части города, ВИЭМ, рынок.
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водоснабжение, абхазия, сухум
водоснабжение, абхазия, сухум
Часть Сухума останется без воды в субботу 29 июля
19:45 28.07.2023 (обновлено: 19:55 28.07.2023)
Специалисты будут ремонтировать водопровод на территории бывшего таксопарка.
СУХУМ, 28 июл – Spuntik. Часть Сухума останется без воды в субботу, 29 июля, сообщает Водоканал.
Отключение связано с ремонтом водопровода диаметром 315 миллиметров на территории бывшего таксопарка, а также ремонтом и промывкой канализационного коллектора на улице Лакоба.
Без воды с 00:00 до 24:00 29 июля останутся: Новый район, Старый поселок, улица Эшба, Колос, вокзал, центральная и нагорная части города, ВИЭМ, рынок.