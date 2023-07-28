https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-subbotu-29-iyulya-1047189727.html

Часть Сухума останется без воды в субботу 29 июля

Часть Сухума останется без воды в субботу 29 июля

Специалисты будут ремонтировать водопровод на территории бывшего таксопарка. 28.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-28T19:45+0300

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в абхазии

водоснабжение

абхазия

сухум

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СУХУМ, 28 июл – Spuntik. Часть Сухума останется без воды в субботу, 29 июля, сообщает Водоканал. Отключение связано с ремонтом водопровода диаметром 315 миллиметров на территории бывшего таксопарка, а также ремонтом и промывкой канализационного коллектора на улице Лакоба.Без воды с 00:00 до 24:00 29 июля останутся: Новый район, Старый поселок, улица Эшба, Колос, вокзал, центральная и нагорная части города, ВИЭМ, рынок.

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