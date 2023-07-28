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Туристический поезд "Рица" начнет ходить в Абхазию из Сочи
Туристический поезд "Рица" начнет ходить в Абхазию из Сочи
В Абхазию уже ходит туристический поезд "Туапсе-Гагра". 28.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-28T19:25+0300
2023-07-28T19:25+0300
2023-07-28T20:25+0300
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. В Абхазию из Сочи начнет ходить еще один туристический поезд "Рица", сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги".Поезд будет останавливаться по одному дню в Сухуме и Гагре. В этом году поезд совершит несколько рейсов, со следующего — начнет регулярно курсировать.Для этого Абхазской железной дороге нужно отремонтировать около 1000 метров подъездных путей для отстоев вагонов. Работы уже начались.В Абхазию уже ходит туристический поезд "Туапсе-Гагра". Из Сухума отправляются поезда дальнего следования до Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
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абхазия, россия, сочи, гагра, абхазская железная дорога
абхазия, россия, сочи, гагра, абхазская железная дорога
Туристический поезд "Рица" начнет ходить в Абхазию из Сочи
19:25 28.07.2023 (обновлено: 20:25 28.07.2023)
В Абхазию уже ходит туристический поезд "Туапсе-Гагра".
СУХУМ, 28 июл – Sputnik. В Абхазию из Сочи начнет ходить еще один туристический поезд "Рица", сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги".
"Рица" будет следовать по маршруту Сочи-Роза Хутор-Гагра-Сухум-Сочи-Аэропорт и по одному дню стоять в Сухуме и Гагре.
Поезд будет останавливаться по одному дню в Сухуме и Гагре. В этом году поезд совершит несколько рейсов, со следующего — начнет регулярно курсировать.
Для этого Абхазской железной дороге нужно отремонтировать около 1000 метров подъездных путей для отстоев вагонов. Работы уже начались.
В Абхазию уже ходит туристический поезд "Туапсе-Гагра". Из Сухума отправляются поезда дальнего следования до Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.