https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/esche-odin-turisticheskiy-poezd-nachnet-khodit-v-abkhaziyu-iz-sochi-1047189599.html

Туристический поезд "Рица" начнет ходить в Абхазию из Сочи

Туристический поезд "Рица" начнет ходить в Абхазию из Сочи

В Абхазию уже ходит туристический поезд "Туапсе-Гагра". 28.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-28T19:25+0300

2023-07-28T19:25+0300

2023-07-28T20:25+0300

в абхазии

абхазия

россия

сочи

гагра

абхазская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/0d/1044597740_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_245b93cc73560cabd3abe591420f1753.jpg

СУХУМ, 28 июл – Sputnik. В Абхазию из Сочи начнет ходить еще один туристический поезд "Рица", сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги".Поезд будет останавливаться по одному дню в Сухуме и Гагре. В этом году поезд совершит несколько рейсов, со следующего — начнет регулярно курсировать.Для этого Абхазской железной дороге нужно отремонтировать около 1000 метров подъездных путей для отстоев вагонов. Работы уже начались.В Абхазию уже ходит туристический поезд "Туапсе-Гагра". Из Сухума отправляются поезда дальнего следования до Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

абхазия

россия

сочи

гагра

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, сочи, гагра, абхазская железная дорога