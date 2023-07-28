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Еще одна украинская ракета С-200 перехвачена в Ростовской области
Еще одна украинская ракета С-200 перехвачена в Ростовской области
Киевский режим совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог... 28.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-28T18:20+0300
2023-07-28T18:20+0300
2023-07-28T19:04+0300
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. В Ростовской области перехвачена еще одна украинская зенитная управляемая ракета комплекса С-200, переделанная в ударный вариант, с помощью которой Киев предпринял новую попытку террористической атаки, сообщили в Минобороны РФ.Там добавили, что "обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности".Ранее в пятницу киевский режим совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога.
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россия, украина, министерство обороны рф
Еще одна украинская ракета С-200 перехвачена в Ростовской области
18:20 28.07.2023 (обновлено: 19:04 28.07.2023)
Киевский режим совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik. В Ростовской области перехвачена еще одна украинская зенитная управляемая ракета комплекса С-200, переделанная в ударный вариант, с помощью которой Киев предпринял новую попытку террористической атаки, сообщили в Минобороны РФ.
"Около 17:15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области", – сказали в ведомстве.
Там добавили, что "обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности".
Ранее в пятницу киевский режим совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога.