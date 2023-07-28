Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/esche-odna-ukrainskaya-raketa-s-200-perekhvachena-v-rostovskoy-oblasti-1047189037.html
Еще одна украинская ракета С-200 перехвачена в Ростовской области
Еще одна украинская ракета С-200 перехвачена в Ростовской области
Киевский режим совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог... 28.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-28T18:20+0300
2023-07-28T19:04+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1c/1047187910_0:291:2763:1845_1920x0_80_0_0_839c5b731c4aea53aac1c38b8c57cf72.jpg
СУХУМ, 28 июл – Sputnik. В Ростовской области перехвачена еще одна украинская зенитная управляемая ракета комплекса С-200, переделанная в ударный вариант, с помощью которой Киев предпринял новую попытку террористической атаки, сообщили в Минобороны РФ.Там добавили, что "обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности".Ранее в пятницу киевский режим совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1c/1047187910_12:0:2741:2047_1920x0_80_0_0_40cd95628febe25475b0ba5e4da6bd8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Еще одна украинская ракета С-200 перехвачена в Ростовской области

18:20 28.07.2023 (обновлено: 19:04 28.07.2023)
© Sputnik / Перейти в фотобанкВ центре Таганрога произошел взрыв
В центре Таганрога произошел взрыв - Sputnik Абхазия, 1920, 28.07.2023
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Киевский режим совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik. В Ростовской области перехвачена еще одна украинская зенитная управляемая ракета комплекса С-200, переделанная в ударный вариант, с помощью которой Киев предпринял новую попытку террористической атаки, сообщили в Минобороны РФ.

"Около 17:15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области", – сказали в ведомстве.

Там добавили, что "обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности".
Ранее в пятницу киевский режим совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0