https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/esche-odna-ukrainskaya-raketa-s-200-perekhvachena-v-rostovskoy-oblasti-1047189037.html

Еще одна украинская ракета С-200 перехвачена в Ростовской области

Еще одна украинская ракета С-200 перехвачена в Ростовской области

Киевский режим совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог... 28.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-28T18:20+0300

2023-07-28T18:20+0300

2023-07-28T19:04+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. В Ростовской области перехвачена еще одна украинская зенитная управляемая ракета комплекса С-200, переделанная в ударный вариант, с помощью которой Киев предпринял новую попытку террористической атаки, сообщили в Минобороны РФ.Там добавили, что "обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности".Ранее в пятницу киевский режим совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога.

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