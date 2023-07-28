https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/eshba-rasskazal-ob-idee-sozdaniya-strakhovoy-meditsiny-v-sukhume--1047173524.html

Эшба рассказал об идее создания страховой медицины в Сухуме

Эшба рассказал об идее создания страховой медицины в Сухуме

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба в интервью радио Sputnik рассказал об идее по внедрению в столице Абхазии страховой медицины. 28.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-28T15:10+0300

2023-07-28T15:10+0300

2023-07-28T16:16+0300

радио

подкасты

сухум

абхазия

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1c/1047173349_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_746c620b987a43567946f4a559dc8402.jpg

Эшба о страховой медицине в Сухуме Эшба о страховой медицине в Сухуме

"Если брать мировую практику, никакая страховая медицина не может работать без тарификации тех или иных медицинских услуг. В первую очередь надо тарифицировать все виды медицинских услуг, которые возможны на территории Абхазии... Например, есть страховая корзина и указываются какие услуги туда входят за исключением пластики и пересадки органов и так далее. Формируется пакет. В Израиле начинали с того, что 20% страхового полиса платил житель страны или города, а 80% платило государство или местные органы власти", - рассказал Эшба.Подробности слушайте в аудиофайле.

сухум

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, сухум, абхазия, медицина, аудио