https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/eshba-rasskazal-ob-idee-sozdaniya-strakhovoy-meditsiny-v-sukhume--1047173524.html
Эшба рассказал об идее создания страховой медицины в Сухуме
Эшба рассказал об идее создания страховой медицины в Сухуме
Глава Администрации Сухума Беслан Эшба в интервью радио Sputnik рассказал об идее по внедрению в столице Абхазии страховой медицины. 28.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-28T15:10+0300
2023-07-28T15:10+0300
2023-07-28T16:16+0300
радио
подкасты
сухум
абхазия
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1c/1047173349_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_746c620b987a43567946f4a559dc8402.jpg
Эшба о страховой медицине в Сухуме
Эшба о страховой медицине в Сухуме
"Если брать мировую практику, никакая страховая медицина не может работать без тарификации тех или иных медицинских услуг. В первую очередь надо тарифицировать все виды медицинских услуг, которые возможны на территории Абхазии... Например, есть страховая корзина и указываются какие услуги туда входят за исключением пластики и пересадки органов и так далее. Формируется пакет. В Израиле начинали с того, что 20% страхового полиса платил житель страны или города, а 80% платило государство или местные органы власти", - рассказал Эшба.Подробности слушайте в аудиофайле.
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1c/1047173349_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_403d3b1599a07d48186469fa7d2d27e2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, сухум, абхазия, медицина, аудио
подкасты, сухум, абхазия, медицина, аудио
Эшба рассказал об идее создания страховой медицины в Сухуме
15:10 28.07.2023 (обновлено: 16:16 28.07.2023)
Глава Администрации Сухума Беслан Эшба в интервью радио Sputnik рассказал об идее по внедрению в столице Абхазии страховой медицины.
"Если брать мировую практику, никакая страховая медицина не может работать без тарификации тех или иных медицинских услуг. В первую очередь надо тарифицировать все виды медицинских услуг, которые возможны на территории Абхазии... Например, есть страховая корзина и указываются какие услуги туда входят за исключением пластики и пересадки органов и так далее. Формируется пакет. В Израиле начинали с того, что 20% страхового полиса платил житель страны или города, а 80% платило государство или местные органы власти", - рассказал Эшба.
Подробности слушайте в аудиофайле
.