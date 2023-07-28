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Главный четверг: Пилия рассказал, как прошло полугодие для Галского района
Главный четверг: Пилия рассказал, как прошло полугодие для Галского района
Глава администрации Галского района Константин Пилия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия. 28.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-28T09:55+0300
2023-07-28T09:55+0300
2023-07-28T09:56+0300
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Главный четверг: Пилия об итогах жизнедеятельности в Галском районе за первое полугодие
Главный четверг: Пилия об итогах жизнедеятельности в Галском районе за первое полугодие
С какими итогами завершилось первое полугодие 2023 года в Галском районе, каковы текущие задачи местной власти и решение каких вопросов наиболее актуально для жителей района? На эти вопросы в программе "Главный четверг" на радио Sputnik ответил глава Галского района Константин Пилия.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, абхазия, гал, галский район, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, гал, галский район, аудио
Главный четверг: Пилия рассказал, как прошло полугодие для Галского района
09:55 28.07.2023 (обновлено: 09:56 28.07.2023)
Глава администрации Галского района Константин Пилия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия.
С какими итогами завершилось первое полугодие 2023 года в Галском районе, каковы текущие задачи местной власти и решение каких вопросов наиболее актуально для жителей района? На эти вопросы в программе "Главный четверг" на радио Sputnik ответил глава Галского района Константин Пилия.
Подробности слушайте в аудиофайле
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