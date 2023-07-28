https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/glavnyy-chetverg-piliya-rasskazal-kak-proshlo-polugodie-dlya-galskogo-rayona--1047158913.html

Главный четверг: Пилия рассказал, как прошло полугодие для Галского района

Главный четверг: Пилия рассказал, как прошло полугодие для Галского района

Глава администрации Галского района Константин Пилия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия. 28.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-28T09:55+0300

2023-07-28T09:55+0300

2023-07-28T09:56+0300

радио

подкасты

главный четверг

абхазия

гал

галский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1b/1047158749_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_b649286f9628f6f75560a75df298cfa5.jpg

Главный четверг: Пилия об итогах жизнедеятельности в Галском районе за первое полугодие Главный четверг: Пилия об итогах жизнедеятельности в Галском районе за первое полугодие

С какими итогами завершилось первое полугодие 2023 года в Галском районе, каковы текущие задачи местной власти и решение каких вопросов наиболее актуально для жителей района? На эти вопросы в программе "Главный четверг" на радио Sputnik ответил глава Галского района Константин Пилия.Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

гал

галский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, главный четверг, абхазия, гал, галский район, аудио